Monden Iubire ca în filme, telenovela care a făcut istorie. A avut audiențe record







În anul 2006, Acasă TV lansa una dintre cele mai urmărite producții ale sale: „Iubire ca în filme”, o telenovelă românească devenită rapid fenomen național.

Proiectul, produs de MediaPro Pictures, s-a bucurat de un buget generos și de o distribuție atent selectată, reușind să capteze publicul printr-un scenariu antrenant, personaje memorabile și o poveste de dragoste cu accente dramatice, dar profund umane.

Telenovela a fost concepută ca o dramă romantică modernă, în care iubirea, conflictul, ambiția și trădarea se împletesc într-o poveste ușor de urmărit, dar greu de uitat. Titlul „Iubire ca în filme” reflecta perfect esența serialului: o poveste de dragoste intensă, cu obstacole neașteptate, așa cum doar ficțiunea – sau viața însăși – poate aduce.

Serialul îi avea în rolurile principale pe Adela Popescu (Andreea), Dan Bordeianu (Tudor), Nicoleta Luciu, Lucian Viziru, Cătălin Catoiu „Teava”, Dragoș Bucurenci, Anca Florea, și Ioana Ginghină, printre alții. Distribuția tânără, dar cu experiență în fața camerelor, a fost unul dintre punctele forte ale producției.

Difuzată în prime-time, telenovela a obținut rapid un loc fruntaș în topurile de audiență, reușind să depășească inclusiv programe internaționale populare. Publicul a fost cucerit de intensitatea poveștii, de muzica originală și de chimia autentică dintre actori.

Printre elementele care au menținut interesul telespectatorilor s-au numărat conflictele sociale, diferențele de clasă, gelozia, succesul, dar și tentația faimei. Serialul a vorbit pe limba generației tinere de atunci, fără a ignora însă publicul matur.

Un detaliu care a atras atenția presei mondene în perioada respectivă a fost relația dintre Adela Popescu și Dan Bordeianu, care formau un cuplu și în viața personală. Cei doi trăiseră o poveste de dragoste începută în timpul filmărilor pentru o altă telenovelă de succes – „Numai iubirea” – și păreau de nedespărțit.

Însă, exact în perioada difuzării „Iubire ca în filme”, relația lor a luat sfârșit. Presa de la acea vreme a speculat intens motivele despărțirii, alimentând și mai mult interesul publicului pentru serial și actorii săi.

Deși separarea celor doi a fost discretă, fanii nu au trecut-o cu vederea, mai ales că momentele tensionate din viața reală au coincis cu episoade dramatice în care personajele lor se confruntau cu probleme similare.

Telenovela a fost un adevărat catalizator pentru carierele actorilor implicați. Adela Popescu, deja populară în rândul tinerilor, și-a consolidat poziția în televiziune și muzică, iar mai târziu a devenit una dintre cele mai vizibile figuri de la PRO TV. Dan Bordeianu a continuat să joace în alte producții MediaPro, rămânând activ în lumea artistică.

Și alți actori, precum Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, au profitat de notorietatea câștigată pentru a-și diversifica prezența în divertisment, fie în televiziune, fie în alte domenii artistice.

Chiar dacă s-a încheiat după un singur sezon, „Iubire ca în filme” a rămas în memoria colectivă a publicului român. Fanii telenovelei continuă să posteze secvențe din serial pe rețelele sociale, iar actorii încă sunt întrebați, la ani distanță, despre perioada în care au filmat această producție.