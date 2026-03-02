Monden

Zsolt Csergo, un soț exemplar. Cum se comportă cu Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu. Sursa foto: Captruă video Youtube
Nicoleta Luciu se laudă cu modul în care Zsolt Csergo, soțul ei se comportă cu ea. Aceasta spune că este ireproșabil și că mereu are grijă atunci când ies la masă să îi acorde toată atenția.

Nicoleta Luciu, o norocoasă

Fosta prezentatoare a povestut la un podcast faptul că soțul ei se comportă exemplar. Aceasta a dat și câteva exemple din viața lor de zi cu zi.

”Bărbatul meu și acum după 20 de ani de relație, deși eu nu i-am cerut niciodată treaba asta, îmi trage scaunul la masă. Să mă așez. Deci mie nu-mi vine să cred. Mie întotdeauna îmi dă întâietate și mi-am dat seama că el face lucrurile acestea din instict”, a povestit fosta Miss România.

Un gentleman înnăscut

Nicolate Luciu spune că și în public acesta are un comportament absolut ireproșabil. Ba chiar și când încearcă să-l mai trimită de la masă, Zsolt Csergo nu se mișcă. ”Eu nu știu, dacă le-a citit undeva, le-a văzut, nu știu. Și când mergem undeva și poate e multă lume, chiar dacă ieșim rar, bărbatul meu nu se scoală niciodată de la masă.

Și eu îi mai spun ba e că e primarul, ba că e vicepreședintele. Și îl întreb dacă nu se duce să vorbească cu ei. Și el îmi spune că dacă are treabă cu ei, îi vede mâine la birou”,  a mai spus fostul model.

Depresie după prima sarcină pierdută

Prezentatoarea și-a dorit mereu copii. Cu cât mai mulți cu atît mai bine. Dar după primul copil a venit și prima sarcină pierdută. ”Prima sarcină când am pierdut-o am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copil acasă și totuși eram prezentă, dar mă duceam câteodată în baie și plângeam în prosop să nu mă audă nimeni.

Și când știam că toată lumea s-a culcat mă duceam și plângeam în baie. ȘI când am rămas iar însărcinată, m-am bucurat tare mult și m-am dus la bărbatul meu și i-am spus”, a mai povestit aceasta.

