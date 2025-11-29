Monden

Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata

Comentează știrea
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gataNicoleta Luciu. Sursa foto: Captruă video Youtube
Din cuprinsul articolului

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani și mamă a patru copii, a pierdut 14 kilograme și vrea în continuare să mai mai slăbească încă trei kilograme. „S-a micșorat stomacul. Practic am făcut un fel de gastric slim”, a spus aceasta, la Premiile Radar de Media, pentru viva.ro.

Cum a slăbit Nicoleta Luciu

Întrebată la Premiile Radar de Media cum a reușit să slăbească, actrița a dezvăluit că mănâncă destul de rar și face fasting.

„Foamea. Am făcut foamea. Iau batoane din când în când și acum fasting. Adică în ultima lună am mâncat o dată la patru-cinci zile. S-a micșorat stomacul. Practic am făcut un fel de gastric slim. Având în vedere că stomacul nostru este cât pumnul, noi ar trebui să mâncăm jumătate cât intră într-un pumn”, a spus aceasta.

Despre poftitul la mâncare, aceasta a afirmat: „Dacă poftesc la ceva mănânc până mi se face rău și după aceea nu îmi mai trebuie”.

Pregătiri pentru criză: Cum poți să îți organizezi bugetul personal într-un an dificil, ca să-ți ajungă banii
Pregătiri pentru criză: Cum poți să îți organizezi bugetul personal într-un an dificil, ca să-ți ajungă banii
Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schi
Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schi

„Știu că la Sf. Gheorghe se fac cei mai buni covrigi existenți în viața asta. Și, o dată la o anumită perioadă, merg și îmi iau 50 de bucăți și până acasă în Miercurea Ciuc mănânc 10 bucăți și sunt fericită. Mă doare stomacul după aceea. Mi-e rău câteva zile, dar mi-am făcut pofta. Eu nu mă apuc să mănânc o bucățică. Ori mănânc, ori nu mănânc”, a spus vedeta, pentru viva.ro.

Cum arată programul vedetei

Cu toate acestea, în ciuda programului încărcat, vedeta spune că încă are timp să gătească.

Gătit, bucătărie

Gătit. Sursa foto: dreamstime.com

„Sâmbăta, după academie, la Brașov, unde predau cursuri de modelling și bune maniere, dar și cum să pozăm în fața aparatului… Ajung seara la București și mă culc devreme, pentru că dimineața încep filmările la ora 8:00. Filmez toată ziua, după care mă întorc acasă. Până acum am avut sâmbătă de sâmbătă. Cred că, doar vreo două sâmbete nu am lucrat”, a afirmat actrița.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că a început un tratament cu injecții pe bază de zinc, coenzima Q10 și vitamina C, despre care spune că sunt foarte populare în prezent. „Păi, dacă îți bagi perfuzii din astea în venă ce îți mai trebuie mâncare? Sper să întineresc, să fiu primul om care face treaba asta”, a mai spus aceasta.

„Eu îmi doresc să iau cât mai multe premii”

Nicoleta Luciu a afirmat că, în opinia ei, acest an a fost o surpriză, marcat de revenirea sa pe scena publică.

„Nimeni nu se aștepta. Am luat deja trei premii cu acest podcast. Urmează să vedem ce facem și cu cel de business. Eu îmi doresc să iau cât mai multe premii”, a explicat vedeta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:43 - Pregătiri pentru criză: Cum poți să îți organizezi bugetul personal într-un an dificil, ca să-ți ajungă banii
11:36 - Programul complet al slujbelor de Sfântul Andrei și Ziua României la Catedrala Națională
11:27 - Cu câte vagoane de aur a plecat de fapt Regele Mihai din țară: A avut patru valize
11:14 - Prognoza meteo pentru 1 Decembrie. Vreme schimbătoare la paradă, dar perfectă pentru schi
11:04 - Care sunt, de fapt, vârstele creierului. Studiul care schimbă ce credeam despre adolscență, maturitate și îmbătrânire
10:55 - INS anunță noi scumpiri și concedieri în 2026. Managerii din economie anunță scăderi de producție

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale