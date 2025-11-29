Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: Mai am de dat jos încă 3 kilograme și gata

Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani și mamă a patru copii, a pierdut 14 kilograme și vrea în continuare să mai mai slăbească încă trei kilograme. „S-a micșorat stomacul. Practic am făcut un fel de gastric slim”, a spus aceasta, la Premiile Radar de Media, pentru viva.ro.

Întrebată la Premiile Radar de Media cum a reușit să slăbească, actrița a dezvăluit că mănâncă destul de rar și face fasting.

„Foamea. Am făcut foamea. Iau batoane din când în când și acum fasting. Adică în ultima lună am mâncat o dată la patru-cinci zile. S-a micșorat stomacul. Practic am făcut un fel de gastric slim. Având în vedere că stomacul nostru este cât pumnul, noi ar trebui să mâncăm jumătate cât intră într-un pumn”, a spus aceasta.

Despre poftitul la mâncare, aceasta a afirmat: „Dacă poftesc la ceva mănânc până mi se face rău și după aceea nu îmi mai trebuie”.

„Știu că la Sf. Gheorghe se fac cei mai buni covrigi existenți în viața asta. Și, o dată la o anumită perioadă, merg și îmi iau 50 de bucăți și până acasă în Miercurea Ciuc mănânc 10 bucăți și sunt fericită. Mă doare stomacul după aceea. Mi-e rău câteva zile, dar mi-am făcut pofta. Eu nu mă apuc să mănânc o bucățică. Ori mănânc, ori nu mănânc”, a spus vedeta, pentru viva.ro.

Cu toate acestea, în ciuda programului încărcat, vedeta spune că încă are timp să gătească.

„Sâmbăta, după academie, la Brașov, unde predau cursuri de modelling și bune maniere, dar și cum să pozăm în fața aparatului… Ajung seara la București și mă culc devreme, pentru că dimineața încep filmările la ora 8:00. Filmez toată ziua, după care mă întorc acasă. Până acum am avut sâmbătă de sâmbătă. Cred că, doar vreo două sâmbete nu am lucrat”, a afirmat actrița.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că a început un tratament cu injecții pe bază de zinc, coenzima Q10 și vitamina C, despre care spune că sunt foarte populare în prezent. „Păi, dacă îți bagi perfuzii din astea în venă ce îți mai trebuie mâncare? Sper să întineresc, să fiu primul om care face treaba asta”, a mai spus aceasta.

Nicoleta Luciu a afirmat că, în opinia ei, acest an a fost o surpriză, marcat de revenirea sa pe scena publică.

„Nimeni nu se aștepta. Am luat deja trei premii cu acest podcast. Urmează să vedem ce facem și cu cel de business. Eu îmi doresc să iau cât mai multe premii”, a explicat vedeta.