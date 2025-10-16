Victor Yila, despre moartea Marinelei Chelaru: Nu pot vorbi de ea la trecut

Victor Yila a afirmat, la înmormântarea Marinelei Chelaru, că o parte din grupul Vouă s-a stins odată cu actrița. El a adăugat că, deși prieteniile sunt tot mai greu de păstrat, cei doi au reușit să rămână apropiați în ultimii ani. „Nu pot vorbi de ea la trecut, pentru că simt că mai e prezentă cu noi”, a spus acesta, pentru Viva.ro.

Victor Yila a fost profund îndurerat de moartea colegei și prietenei sale, Marinela Chelaru. Artistul a participat la înmormântare, aducând o coroană de flori și însoțind-o pe ultimul drum.

„Nu pot vorbi de ea la trecut, pentru că simt că mai e prezentă cu noi. Am sentimentul că s-a dus puțin la piață și revine. S-a dus să mai cumpere ceva de mâncare, să mai gătească ceva. Ei îi plăcea foarte mult să gătească, iar mie îmi plăcea foarte mult să mănânc”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Victor Yila consideră că, în prezent, este tot mai dificil să întreții o prietenie din cauza programului încărcat. Cu toate acestea, el a rămas apropiat de Marinela Chelaru și a continuat să țină legătura cu ea.

„Chiar dacă nu ne vedeam de așa de multe ori, noi vorbeam des la telefon. Dar, vă spun din experiență că, în viață, dacă nu te mai întâlnești cu cineva cu un scop comun e greu să te vezi cu acea persoană, pentru că așa impune viața. Viața are acum colțurile ei, provocările ei, greutățile ei… Fiecare e ocupat cu familiile, cu grijile de zi cu zi, e mai greu în ziua de azi să ții o prietenie. Dar sentimentul e că noi nu am mai fost cu ea, dar eu cel puțin am căutat-o mereu”, a mai explicat acesta.

În emisiunea „Viața fără filtru”, Marinela Chelaru a vorbit despre relația cu soțul ei, alături de care a fost căsătorită peste patru decenii.

„Nici el cu mine, nici eu cu el. Ne-am înțeles prea bine, cum este în orice casă. Am avut și certuri, și bucurii, și evenimente frumoase pe care le-am petrecut împreună. Și răul, și binele l-am trăit împreună. Nu am simțit că am făcut sacrficii, nici compromisuri. Nu m-a chinuit al meu”, a mai spus aceasta.

Ulterior, actrița a povestit cum l-a cunoscut pe bărbatul care avea să îi devină soț: „Eu voiam să mă fac cântăreață, fiind mai tânără, mă duceam la cluburile astea de tineret. M-am dus la un club undeva la Universitate, și acolo băieți mulți, fete (…) îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”.