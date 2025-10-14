Eroare macabră la o firmă funerară. Au încurcat morții

O familie din Constanța a trăit un adevărat coșmar, după ce a aflat că trupul pe care îl vegheau cu lacrimi și rugăciune nu era cel al mamei lor, ci al unei alte femei. Incidentul s-a produs din cauza unei confuzii grave făcute de o firmă de pompe funebre, care a predat familiei cadavrul greșit.

„Ne-a adus altă persoană în locul mamei mele. Am privegheat-o, am făcut tot ce este creștinește și acum au venit băieții că s-a comis o greșeală, că decedata care este la noi nu este mama mea”, a povestit fiul femeii decedate pentru Știrile Pro TV, vizibil marcat de situație.

Timp de ore întregi, rudele au stat lângă trupul străinei, fără să bănuiască nimic, crezând că își conduc pe ultimul drum mama. Adevărul a ieșit la iveală abia cu câteva ore înainte de înmormântare, când reprezentanții firmei funerare au venit la biserică și au recunoscut eroarea.

Rudele spun că inițial nu și-au dat seama că trupul nu era al mamei lor, deoarece cele două femei se asemănau foarte mult.

„Semănau oarecum, tot micuță ca ea, tot așa. Inițial, când am venit aici, am zis: măi, asta-i mama! Fratele meu care a fost aici a zis: păi cine să fie, nu vezi hainele ei?”, a relatat bărbatul.

Această asemănare a făcut ca greșeala să treacă neobservată până aproape de momentul înmormântării, când s-au ridicat primele suspiciuni.

Reprezentanții companiei au admis că încurcătura s-a produs în timpul predării trupurilor. Un angajat a declarat că o altă echipă s-a ocupat de preluare și a inversat cadavrele, fără să observe diferențele.

Greșeala a fost descoperită abia a doua zi, când au început pregătirile pentru o altă înmormântare și s-a constatat că trupul rămas la capelă nu corespundea actelor de identitate.

Deși firma de pompe funebre s-a oferit să suporte toate cheltuielile generate de incident, familia îndurerată a anunțat că va acționa compania în instanță, considerând că trauma suferită este de neiertat.

Cazul a provocat revoltă în comunitatea locală, oamenii condamnând lipsa de profesionalism într-un domeniu care ar trebui să fie definit de respect, compasiune și responsabilitate.

Autoritățile au fost sesizate, iar incidentul urmează să fie investigat pentru a stabili cine poartă vina pentru această confuzie macabră, care a adâncit durerea unei familii aflate deja în suferință.