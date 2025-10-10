Monden

Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum

Comentează știrea
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drumKeseri, poză recentă. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a fost condus pe ultimul drum, astăzi, 10 octombrie, la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București. Prieteni, colegi și fani s-au adunat pentru a-și lua rămas bun de la cel care, timp de peste trei decenii, a fost ritmul unei trupe iubite de milioane de oameni.

Marius Keseri, condus pe ultimul drum

Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, a fost văzut la ceremonia funerară alături de fiul său, Carmin. Cei doi au stat în tăcere, printre coroanele de flori aduse de prieteni și fani. Atmosfera a fost una încărcată.

Direcția 5.

Direcția 5. Sursa foto Captură video

Printre cei veniți să îi aducă un ultim omagiu s-au numărat și artiști din generații diferite, oameni care au împărțit scena cu el sau au fost inspirați de profesionalismul său.

„Era un om calm, bun, un profesionist adevărat”, a spus artista Nicoleta Nucă, care a colaborat cu Direcția 5 în mai multe proiecte.

Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament
Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament
NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei
NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei

A pierdut lupta cu cancerul

Muzicianul a murit la vârsta de 60 de ani, după o luptă lungă și dureroasă cu o boală gravă. Dispariția sa lasă în urmă o mare durere, nu doar în sufletele celor din Direcția 5, ci și în inimile tuturor celor care l-au ascultat și l-au cunoscut.

Marius Keseri, născut la 7 martie 1965, și-a dedicat viața muzicii. A început să cânte în anii ’80, perioadă în care rock-ul românesc căuta să-și facă loc într-o lume aflată în schimbare. În anii ’90, viața lui a luat o turnură decisivă – a devenit membru al trupei Direcția 5, una dintre cele mai longevive și apreciate formații pop-rock din România.

Cu o energie calmă, dar fermă, el a devenit pilonul ritmic al trupei, contribuind la piesele care au definit generații: „O fată ca ea”, „Am nevoie de tine”, „Superstar”, „Forever Love” sau „Caut altceva”. Din spatele tobelor, el era motorul care susținea melodiile de dragoste ale Direcției 5, dându-le un puls unic, ușor de recunoscut.

Fugea de lumina reflectoarelor

Timp de peste 30 de ani, Keseri a fost mai mult decât un coleg de scenă — a fost un prieten apropiat pentru Marian Ionescu, fondatorul formației, și pentru ceilalți membri. Cei din trupă îl numeau „Tete”, un apelativ care, de-a lungul anilor, a devenit sinonim cu căldura, răbdarea și pasiunea lui pentru muzică.

Spre deosebire de alți artiști, el nu a fost o prezență mediatică. Evita luminile reflectoarelor și vorbea rar despre sine. În schimb, își lăsa instrumentul să spună povestea în locul lui. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om blând, modest și dedicat total artei sale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:30 - Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament
16:17 - NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei
16:09 - Băuturile românești vor avea indicații geografice pe ele ca să fie mai ușor de exportat
16:02 - Bitdefender atrage atenția asupra unei noi escrocherii pe WhatsApp
15:50 - Fosta iubită a lui Philipp Plein, dezbrăcată la piele de asistenții sociali. Ce au vrut să vadă
15:43 - Congresul UDMR. Declarațiile politicienilor prezenți la eveniment

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale