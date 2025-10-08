Monden

A murit Marius Keseri de la Direcția 5: Am fost împreună 30 de ani

Directia 5. Sursă foto: Facebook
Trupa Direcția 5 trece prin momente de profundă durere, după ce Marius Keseri, unul dintre membrii de bază ai formației, s-a stins din viață. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, este mesajul emoționant publicat pe pagina oficială de Facebook a trupei. Artistul a fost alături de colegii săi încă de la începuturile formației și a contribuit decisiv la succesul acesteia.

A făcut parte din Direcția 5 din 1998

Marius Keseri a fost printre cei care au pus bazele formației Direcția 5, trupa care a debutat în 1991 și care a marcat istoria muzicii pop-rock din România. În anii ’90, formația a cunoscut o ascensiune rapidă, iar în 1999 a lansat albumul „Superstar”, unul dintre cele mai apreciate materiale discografice.

Alături de Marian Ionescu, Nicu Damalan și Cristi Enache, Keseri a format o echipă solidă și unită, care a rezistat pe scena muzicală mai bine de trei decenii.

Cu toate acestea, cei care i-au fost colegi și prieteni nu au oferit mai multe detalii despre moartea lui Marius Keseri.

Marius Keseri

Marius Keseri. Sursă foto: Facebook

De la începuturile trupei la consacrare

Direcția 5 a fost înființată de Marian Ionescu (chitară bas, pian, compozitor), alături de Dragoș Bădoi, Cătălin Onoiu, Florin Ionescu, Răzvan Mirică și Vlaicu Giurgea. Trupa a trecut prin numeroase transformări de-a lungul anilor, însă stilul său distinct și mesajul sincer din versuri au reușit să rămână în inimile fanilor.

Ultimii ani ai trupei și moștenirea muzicală

În 2016, Direcția 5 a lansat albumul „Love, Peace & Harmony”, care a marcat începutul colaborării cu solista Alina Crișan. Lansarea a avut loc la Colibița, locul unde trupa a susținut și ultimul concert alături de Marius Keseri, în 2017. De-a lungul timpului, Direcția 5 a trecut prin mai multe schimbări de componență, însă spiritul formației a rămas neschimbat. Moartea lui Marius Keseri lasă un gol imens în rândul colegilor de trupă și al fanilor care l-au admirat pentru talentul și modestia sa.

Cauzele morții artistului nu au fost dezvăluite încă.

