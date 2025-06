Monden Nicoleta Nucă a făcut cel mai mare compromis de dragul iubitului







Nicoleta Nucă și-a găsit marea dragoste în timpul repetițiilor pentru musicalul Shrek, iar viața i s-a schimbat complet. Dincolo de planul amoros, cei doi lucrează împreună la diferite proiecte și se înțeleg perfect. Cântăreața a mărturisit că nu ar fi făcut primul pas în relație și s-a arătat recunoscătoare pentru grija pe care i-o oferă partenerul ei.

Nicoleta Nucă, îndrăgostită lulea de partenerul ei

Din dragoste pentru partenerul ei, Nicoleta Nucă a ales să se mute la Călugăreni.

„Într-adevăr l-am întâlnit pe iubitul meu la musicalul Shrek anul trecut. Anul ăsta nu am de gând să mai întâlnesc pe altcineva. Deci sunt ok. Nu mă interesează să mai vină Cupidon pe la mine sub nicio formă”, a declarat ea.

Pentru a-i demonstra că are sentimente pentru ea, Bogdan a prezentat-o pe cântăreață părinților lui după doar câteva săptămâni de relație.

„S-a întâmplat foarte repede. Cred chiar în prima lună de relație s-a întâmplat. I-am cunoscut și din prima m-au primit în familie, adică are are niște părinți extraordinari. Sunt niște oameni minunați și mă înțeleg foarte bine cu ambii și acum suntem un fel de familie mare, pentru că ei stau și foarte aproape de noi, mai exact la 30 secunde de noi”, a mai spus Nicoleta Nucă.

Cum se înțelege cu viitorii socrii

Artista a mărturisit că are o relație apropiată cu viitorii ei socrii.

„Nu chiar gard în gard, în diagonală suntem, ne vedem clar foarte des. Petrecem foarte mult timp împreună, facem grătare, petrecem timp cu copiii surorii lui Bogdan. E o veselie, e foarte frumos”, a explicat ea.

De asemenea, artista și-a dorit ca partenerul ei să îi cunoască familia. Cum părinții ei locuiesc în țări diferite din Europa și sunt despărțiți, până acum doar mama artistei a avut ocazia să-l întâlnească pe Bogdan.

„Părinții mei s-au bucurat. Mama l-a întâlnit și în realitate, am fost la ea în vizită în Germania și se înțeleg foarte bine. Efectiv sunt foarte prieteni, n-au nicio neînțelegere de niciun fel”, a povestit ea, potrivit Cancan.

Având în vedere că tatăl ei trăiește în Anglia, cei doi au avut ocazia să vorbească doar la telefon.

„Cu tata s-a auzit la telefon. Părinții mei sunt separați. Mama este în Germania, iar tata este în Anglia. S-au cunoscut la telefon momentan și tot așa s-au înțeles foarte bine. Bogdan este genul de om foarte prietenos și foarte plăcubil de toată lumea. Se înțelege cu toți, știe ce să vorbească, când să vorbească, este foarte prietenos și atunci nu s-a pus problema, nu mi-am făcut griji de niciun fel în sensul ăsta”, a mai spus ea.

Nicoleta Nucă, planuri mari pe plan profesional

Dincolo de latura amoroasă, cântăreața vrea să ajungă departe pe plan profesional. Recent, ea a lansat o piesă nouă și s-a bucurat de modul în care a fost primită de public.

„Am lansat de curând o piesă nouă, în rest merg în studio. Mai vreau să fac un proiect cu trupa, un proiect pentru evenimente, unul foarte drăguț și să vedem ce iese. În vară chiar pe de pe întâi până pe patru, în fiecare zi o să avem din nou spectacolele Shrek la Opera Națională. Avem ceva treabă”, a încheiat artista.