O artistă din România, diagnostică cu o afecțiune dificilă. Cum au reacționat apropiații

Nicoleta Nucă a aflat că suferă de ADHD. Aceasta este o boală neurologică, care are influență asupra creierului, și care este asociată cu probleme de concentrare și dificultate de a controla reacțiile. Artista a declarat că se aștepta să sufere de această afecțiune.

Nicoleta Nucă suferă de AHDH

„Am fost foarte liniștită. Undeva în sinea mea eram destul de sigură ca asta este, ba mai mult, cred că s-au pus lucrurile la locul lor în creierașul meu pentru că până atunci aveam impresia că este efectiv o cameră plină cu de toate și toate grămadă în mijlocul camerei respective și nu știu ce să fac cu ele.

După ce am aflat că am ADHD parcă singure s-au așezat pe rafturi, în sertărașul care trebuie. Am căpătat mai multă luciditate, mai multă liniște, că nu sunt stricată”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro.

Cum a reacționat mama artistei

Artista a spus că nu a luat-o ca și acum ar fi o boală gravă, dar va trebui să trăiască toată viața cu această afecțiune. Ea a fost nevoită să o anunțe și pe mama sa că suferă de această afecțiune. Cântăreața a mai declarat că apropiații au susținut-o.

„Foarte ok, nici nu știu ce să zic, n-a primit nimeni ca pe o veste că vai doamne sunt bolnavă terminal, Doamne Ferește. Este ceva cu ce am trăit o viață întreagă și probabil dacă nu-mi dădeam interesul mai mult acum recent nu aflam niciodată și trăim în continuare bine mersi că poate așa sunt eu, mai dezorganizată, mai haotică, mai aeriană, așa sunt eu. Oamenii de lângă mine, cei care mă iubesc mă susțin oricum și au luat-o ca atare”, a mai completat artista, pentru sursa citată anterior.

Haos în viața Nicoletei Nucă

Nicoleta a fost cerută în căsătorie în urmă cu mai bine de doi ani, dar cântăreața și iubitul său încă n-au organizat marele eveniment. Recent, artista a declarat că nu își dorește să se căsătorească în România. Ea a mai spus că nu a apucat să se gândească foarte mult la nuntă pentru că are o perioadă aglomerată.

„Încă nu am stabilit, suntem pe haos așa, pe spontaneitate. În sensul ăsta suntem ambii destul de spontani, am zis că vom face când va fi cazul, când o să simțim că este momentul, că nu ne grăbim.”, a declarat cântăreața.