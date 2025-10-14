Cât costă o naștere naturală în maternitatea în care a murit tânăra mamă din Constanța

O femeie de 29 de ani a murit miercuri, după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Starea ei s-a agravat rapid, fiind transferată la Spitalul Județean, unde nu a mai putut fi salvată. În urma tragediei, maternitatea privată a devenit ținta acuzațiilor. Mulți susțin că maternitatea ar fi trebuit să poată gestiona astfel de cazuri, mai ales că pacientele plătesc sume mari.

Cu două zile înainte de moartea tinerei mame, o cunoscută influenceriță din România a născut în aceeași unitate medicală. Carmen Grebenișan a mărturisit că a achitat în jur de 2.000 de euro pentru întregul pachet de naștere. Conform informațiilor publicate pe site-ul clinicii, aceasta oferă mai multe pachete de naștere, adaptate nevoilor pacientelor.

Pachetul standard pentru naștere vaginală sau cezariană costă 1.000 de euro. În cazul nașterii vaginale după cezariană (NVDC), prețul este tot de 1.000 de euro, însă se impune o spitalizare minimă de trei zile, fiecare zi suplimentară fiind taxată cu 1.000 de lei. Nașterile în condiții speciale, cum ar fi pacienta HIV sau alte boli transmisibile, sunt taxate cu 1.200 de euro.

Serviciile incluse în aceste pachete acoperă consultațiile, investigațiile, tratamentele și monitorizarea post-partum, spun reprezentanții clinicii.

De asemenea, pachetul acoperă analizele pentru mamă și copil, medicamentele, consumabilele, cazarea și mesele (trei mese pe zi), vaccinurile pentru nou-născut, în limita stocului disponibil la DSP, consilierea în alăptare, screening-ul metabolic și documentele necesare pentru declararea copilului.

Durata minimă de spitalizare este de două zile pentru nașterile naturale și de trei zile pentru cezariană, potrivit informațiilor disponibile pe site.

În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat declanșarea unor controale în acest caz. Corpul de control al Ministerului Sănătății a făcut deja primul control în clinica privată.

Pentru a răspunde valului de acuzații apărute în spațiul public, reprezentanții clinicii medicale din Constanța au transmis că aceasta are o secție ATI „echipată și funcțională”.

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională. Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secţie ATI, spitalul nu ar fi putut desfăşura activitatea”, au anunţat reprezentanţii maternității private.

De asemenea, aceștia au explicat de ce au ales să o transfere pe tânăra mamă la Spitalul Județean.

„După intervenţia chirurgicală efectuată în regim de urgenţă (histerectomie subtotală), echipa medicală a considerat necesar transferul pacientei la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate cu resurse multidisciplinare extinse, unde există intervenţie coordonată a mai multor specialităţi medicale în acelaşi timp”, au mai arătat aceștia.