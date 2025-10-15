Mara Bănică și soțul misterios. Motivul pentru care nu apare în public

Mara Bănică a explicat recent de ce nu prea apare cu soțul săi, Bogdan, la evenimentele mondene. Jurnalista este mamă a doi copii și, în 2021, s-a recăsătorit cu Bogdan, un om de afaceri cu o carieră solidă în mediul internațional.

Povestea cuplului a început într-un mod surprinzător: cei doi s-au cunoscut într-un avion. Bogdan nu știa cine este Mara, iar prima lui experiență cu notorietatea partenerei sale a venit abia la o ieșire în mall.

„Habar nu avea, când ne-am cunoscut, cine sunt, nu știa că apar la televizor. Când am fost prima oară cu el la mall, mi-a zis că se simte ca o butelie. Cu ochii pe butelie”, a povestit Mara.

Jurnalista a spus că soțul său conduce o multinațională în Germania și călătorește frecvent, venind în România doar de câteva ori pe lună. În aceste vizite scurte, Mara și Bogdan valorifică fiecare clipă împreună, concentrându-se pe familie și pe timpul petrecut cu fiica lor.

Mara Bănică a spus că Bogdan evită aparițiile publice și că îi respectă această alegere: „Nu i-a plăcut deloc, nu-i place chestia asta cu prezența publică deloc, iar eu îi respect decizia.”

Chiar dacă petrec mai mult timp separat decât împreună, relația lor se bazează pe încredere și maturitate. Mara a spus că gelozia și cearta nu au loc în viața lor.

„Am ZERO gelozie. Nu mă ajută la nimic să fiu geloasă. Cred că vârsta amândurora ne face să prioritizăm ideea de familie, de constructe în jurul copiilor, nu ne gelozim, nu ne certăm.”

Jurnalista a mai spus că trecutul nu mai are relevanță pentru ea: „Nu vorbesc despre relațiile trecute, că dacă ar fi fost ceva bun pentru mine rămâneam acolo. Morții cu morții, știi cum e!”

Mara a povestit că a fost atrasă de partenerul ei datorită umorului și sensibilității sale: „La Bogdan m-au fermecat umorul, ironia fină. Apoi am descoperit și alte calități – e protector, familist, altruist, cult, sensibil.”