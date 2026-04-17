Ion Iliescu nu ar fi trebuit să preia puterea la Revoluție. Petre Roman a ratat ocazia vieții

Fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a fost invitatul lui Dan Andronic în podcastul Evenimentul istoric, difuzat, vineri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Evenimentele profunde petrecute la Revoluția din 1989 a reprezentat o temă a discuției. Aflat în miezul acelor întâmplări, Pașcu a povestit că Ion Iliescu a știut cum să se impună și să devină un lider. Și i-a luat fața lui Petre Roman, despre care spune că a ratat startul. Tot în acea perioadă, România încerca o distanțare de URSS.

„De la bun început vreau să spun că noi n-am avut în cap o apropiere de Rusia, pentru că tocmai era un moment în care trebuia să profităm să ne depărtăm de Rusia. Eu am mai stat de vorbă cu lumea și unii mi-au spus, nu știu, n-am avut ocazia să verific, dar ideea a fost așa, că nu Iliescu trebuia să ajungă în fruntea statului român. Altcineva era”, a spus Ioan Mircea Pașcu. La insistențele lui Dan Andronic, invitatul emisiunii a spus despre ce om ar fi trebuit să fie în prim-plan. „Mi s-a spus că Petre Roman. A fost aproape, dar a pierdut startul cum se spune.”

Ioan Mircea Pașcu a povestit o întâmplare relatată de revoluționarul Dan Iosif, legată de Petre Roman. „Vreau să vă spun ce mi-a spus mie Dan Iosif, Dumnezeu să-l ierte. Care era din zilele acelea ale Revoluției.

Și spune că la un moment dat era pe balcon acolo și a strigat la lume, domne, e cineva care să pricepe, să scrie, să facă, să compună, să nu știu ce, să nu știu cum, că nu aveau din ăștia între ei. Și el s-a adresat mulțimii și cineva din spate, doi inși din spate, i-au spus. Nu-l chemați pe profesorul nostru. Și el a zis: Dar cine-i profesorul vostru? Petre Roman. N-am auzit de el niciodată. Și m-am adresat lumii de acolo. E cineva aici, Petre Roman, profesor? Da, da, sunt aici, sunt aici.”

Dan Iosif relata de o gafă făcută de Petre Roman, în acea perioadă extrem de încordată. Atunci Dan Iosif i-a spus, dați-i drumul să intre în CC. Și a intrat în CC, a ajuns acolo și Dan Iosif, care avea un pistol mitralieră pe umăr, i-a zis: hai, spune-le oamenilor, ăstora ceva. Și zice că prima adresare a lui Petre Român a fost cu dragi tovarăși, în inerție, așa.

În clipa aia, zice, i-am ars un pat de armă în coaste și am spus, măi, ne linșează ăștia aici. Și atunci a schimbat. A schimbat în compatrioți. Dar după aceea, asta a fost chestiunea, ce mi-a povestit Dan Iosif, dacă a mințit Dan Iosif, mint și eu.

Petre Roman a fost preocupat să ajungă la studiul de televiziune al Ceaușescu să vadă că nu s-a întâmplat nimic acolo. Treburile erau la televiziunea mare. Și până a ajuns el la televiziunea mare, probabil că numai funcția de prim-ministru rămăsese. Deci, Ion Iliescu nu fusese propus, am discutat cu dânsul și știu foarte bine”, a mai povestit Pașcu.