Republica Moldova rupe încă o legătură cu CSI. Guvernul denunță acordul privind modernizarea aviației civile semnat la Moscova

Republica Moldova face un nou pas în procesul de distanțare de structurile Comunitatea Statelor Independente. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de hotărâre privind denunțarea Acordului referitor la modernizarea aviației civile a statelor membre CSI, semnat la Moscova în 1995, invocând lipsa de relevanță și necesitatea alinierii complete la standardele europene și internaționale din domeniu.

Executivul de la Chișinău a decis denunțarea Acordului privind modernizarea aviației civile a statelor membre CSI, document semnat la 3 noiembrie 1995 la Moscova.

Potrivit autorităților, cadrul juridic stabilit atunci nu mai corespunde realităților actuale din sectorul aeronautic al Republicii Moldova, care este orientat exclusiv spre standarde internaționale.

Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul ședinței Guvernului că documentul este depășit și creează potențiale neclarități juridice.

Acesta a subliniat că sectorul aviației civile din Republica Moldova funcționează deja în baza normelor internaționale și europene, inclusiv ale Organizației Aviației Civile Internaționale, ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviației și Eurocontrol.

„Prin denunțarea acordului, eliminăm obligații depășite, care nu mai corespund direcției actuale de dezvoltare a țării și care pot crea neclarități juridice în raport cu partenerii noștri europeni”, a menționat Bolea.

Decizia privind aviația civilă vine în contextul unui proces mai amplu de reevaluare a angajamentelor Republicii Moldova în cadrul CSI.

Potrivit datelor prezentate de autorități, din cele 283 de acorduri semnate în cadrul CSI, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 se află în proces de analiză.

Pe 2 aprilie, Parlamentul a aprobat denunțarea Acordului de constituire a CSI, a Protocolului și a Statutului organizației, marcând retragerea Republicii Moldova din organele statutare ale organizației.

Ministerul Afacerilor Externe a inițiat procesul de retragere, argumentând că principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate.

Autoritățile fac referire la încălcarea principiului integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, invocând inclusiv acțiunile Federația Rusă în regiune, războiul împotriva Ucrainei și prezența militară în Republica Moldova.

Comunitatea Statelor Independente a fost creată în decembrie 1991 de 11 state ex-sovietice, inclusiv Republica Moldova, având rolul de a reglementa tranziția post-sovietică și cooperarea regională după destrămarea URSS.

În prezent, autoritățile de la Chișinău afirmă că relațiile cu statele membre vor continua exclusiv pe baze bilaterale și multilaterale, în funcție de interesele naționale.

Potrivit estimărilor oficiale, denunțarea acordului va genera economii de aproximativ 3,1 milioane de lei anual, sumă care era direcționată către structurile CSI.

În total, Republica Moldova a denunțat până acum aproximativ 70 de acorduri semnate în cadrul CSI, în cadrul procesului de armonizare legislativă cu standardele Uniunii Europene.