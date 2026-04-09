Republica Moldova rupe definitiv legăturile cu CSI, organizație controlată de Rusia. Maia Sandu a promulgat decretul

Republica Molodva. Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente devine oficială, după ce președinta Maia Sandu a promulgat decretul de denunțare a acordurilor fondatoare. Publicarea documentelor în Monitorul Oficial marchează începutul procedurii finale de ieșire din organizație.

Decretul de promulgare, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și legea pentru denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente și a Protocolului la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare.

Solicitată de Agenție, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Tatiana Barac, a precizat că, după publicarea acestor documente, ministerul va notifica oficial CSI, iar acordurile vor înceta să producă efecte la expirarea unui termen de 12 luni.

Parlamentul a votat, la 2 aprilie, în lectură finală, denunțarea Acordului de constituire și a Statutului CSI. Procesul de retragere a fost inițiat de Ministerul Afacerilor Externe, care a argumentat că valorile și principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special în ceea ce privește integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor.

Autoritățile fac trimitere la acțiunile Federației Ruse în regiune, inclusiv războiul împotriva Ucrainei și prezența militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova.

Acordul de constituire a CSI a fost semnat în decembrie 1991 de 11 state ex-sovietice, inclusiv Republica Moldova, având rolul de a consfinți încetarea existenței URSS și de a crea un cadru de cooperare regională.

În urma denunțării, Republica Moldova va economisi anual circa 3,1 milioane de lei, sumă care era direcționată către bugetul CSI. Relațiile cu statele membre vor continua pe baze bilaterale și multilaterale, iar țara va rămâne parte la unele acorduri, în special în domeniile economic și social.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI, în cadrul procesului de armonizare a legislației și de apropiere de standardele Uniunii Europene.