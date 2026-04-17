Un finanțator britanic, acuzat de spălare de bani și încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie a formulat acuzații împotriva finanțatorului britanic John Michael Ormerod, în vârstă de 75 de ani, într-un dosar ce vizează spălarea de bani și încălcarea sancțiunilor impuse Rusiei, informează united24media.

Mai exact, potrivit unei investigații realizate de Financial Times, britanicul ar fi avut un rol în achiziționarea a cel puțin 25 de petroliere second-hand destinate companiei Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia.

În perioada decembrie 2022 - august 2023, John Michael Ormerod ar fi facilitat cumpărarea acestor nave pentru o sumă totală de peste 700 de milioane de dolari.

Fiecare vas ar fi fost înregistrat prin intermediul unor entități offshore distincte din Insulele Marshall, finanțarea provenind de la Eiger Shipping DMCC, o companie cu sediul în Dubai, controlată de Litasco, brațul de trading al Lukoil.

Ulterior achiziției, petrolierele ar fi transportat peste 120 de milioane de barili de petrol rusesc, dintre care aproximativ 97% ar fi fost destinate direct spre Lukoil.

Potrivit Agenției Naționale de Combatere a Criminalității (NCA), în aceeași zi, acesta ar fi transferat 200.000 de lire sterline (echivalentul a circa 270.000 de dolari), încălcând astfel restricțiile financiare impuse persoanelor sancționate.

De asemenea, el ar fi mutat încă 100.000 de lire sterline (aproximativ 135.000 de dolari), sume despre care ar fi știut sau ar fi suspectat că provin din activități ilegale, fapt ce a stat la baza acuzațiilor de spălare de bani, potrivit sursei menționate.

De la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, autoritățile britanice au extins lista sancțiunilor la peste 3.000 de persoane și entități. Cu toate acestea, cazurile de urmărire penală pentru încălcarea regimului sancțiunilor rămân rare.

O analiză realizată de Royal United Services Institute (RUSI) arată că, din aproximativ 1.800 de persoane sancționate, doar două sunt cetățeni britanici, printre care se numără și Ormerod.

Regatul Unit a înregistrat recent primul astfel de caz judiciar, după ce fostul guvernator al Sevastopolului, Dmitri Ovsiannikov, a fost condamnat în aprilie 2025 la 40 de luni de închisoare pentru încălcarea sancțiunilor.

Cazul lui John Michael Ormerod se înscrie în strategia autorităților britanice de a combate așa-numita flotă „din umbră” a Rusiei, formată din petroliere vechi înregistrate în jurisdicții offshore, utilizate pentru transportul de țiței și pentru evitarea plafoanelor de preț impuse de statele occidentale.

În acest context, Londra a sancționat anterior peste o sută de nave și mai multe companii-fantomă implicate în administrarea acestora. Deschiderea de dosare penale împotriva intermediarilor financiari din Regatul Unit este văzută ca o încercare de a închide breșele legislative care permit continuarea exporturilor de petrol rusesc și, implicit, finanțarea efortului de război împotriva Ucrainei.

„Flota din umbră” a Rusiei reprezintă o rețea extinsă de petroliere și nave comerciale utilizate pentru transportul petrolului în condiții menite să evite sancțiunile internaționale impuse după invazia Ucrainei din 2022.

Acest sistem paralel a apărut ca răspuns la restricțiile occidentale, inclusiv la plafonul de preț aplicat exporturilor de petrol rusesc. În lipsa accesului la servicii maritime și financiare occidentale, Moscova a recurs la o infrastructură alternativă de transport, mai puțin transparentă și greu de monitorizat.

Navele din această flotă operează frecvent sub pavilioane false și sunt deținute prin offshore, ceea ce îngreunează identificarea proprietarilor reali. În multe cazuri, acestea își schimbă numele și operatorii sau utilizează intermediari pentru asigurare și finanțare. De asemenea, unele dintre ele recurg la oprirea sau manipularea sistemelor de localizare AIS, pentru a ascunde traseele reale.

Scopul principal al acestei rețele este menținerea exporturilor de țiței și produse petroliere către piețele internaționale, inclusiv prin rute ocolitoare și intermediari din state terțe. Deși dimensiunea exactă a flotei este dificil de stabilit, experții estimează că este vorba despre sute de nave implicate direct sau indirect în astfel de operațiuni.