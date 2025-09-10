Monden Gina Pistol a dezvăluit metoda care a ajutat-o să slăbească rapid







Gina Pistol a reușit să slăbească opt kilograme în doar câteva săptămâni, urmând o cură bazată pe un tip special de lapte fără cazeină. Vedeta a explicat că această metodă i-a accelerat metabolismul și a redus inflamația din corp, fiind cheia transformării sale vizibile, relatează click.ro.

Gina Pistol a dezvăluit că a urmat timp de două săptămâni o cură alimentară bazată exclusiv pe un lapte special, din care se scoate cazeina.

„Trebuia să slăbesc puțin. Ca să arați bine pe sticlă trebuie să fii mai slab decât în realitate. Am ținut o cură de două săptămâni cu acest lapte și practic mi s-a schimbat metabolismul”, a explicat prezentatoarea.

Gina a subliniat că nu recomandă toate metodele de medicină alternativă pentru a slăbi. În cazul ei, însă, cură cu lapte fără cazeină a funcționat, reducând inflamația și contribuind la pierderea kilogramelor într-un timp scurt.

Gina Pistol a detaliat eforturile pe care le face pentru a-și menține silueta. Vedeta practică sport regulat la sala , încercând să ajungă cât de des poate. Dieta sa din fiecare zi include o masă principală pe zi, iar pentru micul dejun ea consumă iaurt cu fructe de pădure. Seara prezentatoarea tv preferă salate sau un fruct.

În vacanțe, Gina a admis că mănâncă mai diferit , observând diferențele asupra corpului său. „Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”, a adăugat ea, subliniind că menținerea formei preferate necesită disciplină și atenție constantă asupra corpului.

Prezentatoares TV a explicat că laptele fără cazeină a fost un factor decisiv în reducerea inflamației și accelerarea metabolismului său. În timpul celor două săptămâni din această cură, Gina a consumat exclusiv această băutură, fără alte alimente, ceea ce a dus la pierderea kilogramelor.

De asemenea, prezentatoarea a vorbit despre modul în care își organizează viața de familie. Fiica ei, rămâne în grija lui Smiley atunci când Gina pleacă la filmări.