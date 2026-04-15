Monica Lewinsky, de la „paria” din anii 90 la „Femeia secolului XXI”

Monica Lewinsky urmează să fie recompensată cu premiul „Femeia secolului XXI”, în timpul unui eveniment organizat de „Women’s Guild at Cedars-Sinai”, informează hollywoodreporter.

În anii ’90, unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri politice din istoria Statelor Unite a izbucnit la Casa Albă, având-o în centru pe Monica Lewinsky, o tânără stagiară care a ajuns să devină subiectul unei crize politice de proporții pentru președintele de atunci, Bill Clinton.

Povestea a început în perioada în care Monica Lewinsky lucra ca internă la Casa Albă, unde a intrat în atenția președintelui. Relația dintre cei doi, inițial ascunsă, a fost ulterior dezvăluită public, declanșând o anchetă federală amplă. Cazul a depășit rapid sfera vieții private, transformându-se într-o investigație privind posibile mărturii false și obstrucționarea justiției.

Pe măsură ce detaliile au ieșit la iveală, presa a urmărit îndeaproape evoluția evenimentelor, iar opinia publică americană s-a împărțit între susținători și critici ai președintelui. Situația a dus la procedura de impeachment împotriva lui Bill Clinton, fiind una dintre cele mai tensionate perioade politice de la Washington din ultimele decenii.

În final, Senatul l-a achitat pe președinte, care și-a continuat mandatul, însă scandalul a lăsat urme adânci în viața politică americană și a transformat-o pe Monica Lewinsky într-o figură centrală a dezbaterilor despre putere, presă și viața privată în spațiul public.

Evenimentul programat pentru 7 mai, la Hotelul Beverly Hills, va reuni numeroase nume din zona media și culturală, la un prânz găzduit de prezentatoarea Nischelle Turner de la Entertainment Tonight.

La această ediție, organizația îi va acorda distincția supremă lui Monica Lewinsky, recunoscută pentru activitatea sa de scriitor, activist și producător. Momentul central al evenimentului va fi o discuție pe scenă între Lewinsky și autoarea și fondatoarea Trendera, Jane Buckingham.

Dialogul dintre cele două va gravita în jurul temei „revenirii” și al procesului care are ca temă redefinirea personală, concept care stă la baza noului podcast lansat de Lewinsky, intitulat „Reclaiming”.

Evenimentul caritabil își propune, de asemenea, să sprijine proiecte medicale importante, fondurile strânse urmând să fie direcționate către Proiectul de Neurologie și către Catedrade Pediatrie a aceleiași organizații.

Programul evenimentului cuprinde și o licitație de genți de lux, oferite prin donație de Elyse Walker, alături de o tombolă care pune în joc premii atractive, precum bijuterii semnate XIV Karats și un sejur într-un hotel exclusivist, printre alte surprize pregătite pentru participanți.

Monica Lewinsky este astăzi cunoscută nu doar pentru episodul intens mediatizat de la Casa Albă, ci și pentru parcursul său ulterior, în care s-a reinventat ca activistă, autoare, producătoare și vorbitor public.

A colaborat cu publicații precum Vanity Fair, a devenit podcaster și și-a concentrat activitatea pe teme precum umilirea publică, hărțuirea online și reziliența în fața stigmatizării. Discursul său din 2015, intitulat „Prețul rușinii”, a strâns peste 25 de milioane de vizualizări.

În plan profesional, a fost implicată în producția unor proiecte precum Impeachment: American Crime Story, 15 Minutes of Shame și The Twisted Tale of Amanda Knox. În prezent, activează ca ambasador pentru Programul Anti-Bullying al Premiului Diana din Marea Britanie și pentru organizația Bystander Revolution din Statele Unite, fiind totodată membră în consiliul de conducere al Childhood Resilience Foundation.

Jane Buckingham este cunoscută pentru activitatea sa în domeniul analizei de tendințe și al marketingului strategic. Ea a fondat Youth Intelligence și a inițiat „Raportul Cassandra”, ambele ulterior preluate de compania CAA. În prezent, conduce Trendera, o firmă specializată în marketing și previzionarea trendurilor, care colaborează cu clienți din rândul companiilor Fortune 500.

De asemenea, este autoarea seriei de cărți bestseller „Modern Girl’s Guide” și a activat în consiliile de administrație ale unor organizații precum Baby2Baby, Rape Treatment Center și Women in Film, implicându-se în proiecte cu impact social și cultural.

Pe plan filantropic, Asociația Femeilor a reușit să mobilizeze peste 70 de milioane de dolari pentru Cedars-Sinai, una dintre cele mai importante instituții medicale. Organizația se află, totodată, în etapa finală a unei campanii de strângere de fonduri de 15 milioane de dolari destinată Proiectului de Neurologie al asociației, contribuind la avansuri semnificative în tratarea bolilor Parkinson, SLA, accident vascular cerebral și Alzheimer.

În același timp, Asociația Femeilor finanțează și o catedră de prestigiu în pediatrie, în valoare de 5 milioane de dolari, atribuită doctorului Shervin Rabizadeh, în cadrul noii extinderi a secției pediatrice Guerin Children’s de la Cedars-Sinai.