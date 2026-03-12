Monica Lewinsky dezvăluie de ce nu și-a schimbat numele după scandalul legat de Clinton

Monica Lewinsky a declarat, la emisiunea „The Jamie Kern Lima Show”, că a luat în considerare schimbarea numelui, dar a decis că „nu ar trebui să fie nevoită” să facă asta, în ciuda faptului că familia ei suferă din cauza asocierii. Ea a dezvăluit că a simțit scandalul ca pe o „vânătoare de văjitoare”, potrivit Fox News.

La mai bine de 25 de ani de la scandalul care i-a făcut numele infam, Monica Lewinsky vorbește despre reacțiile publice intense cu care s-a confruntat - și de ce a refuzat să își schimbe numele de familie, care a devenit sinonim cu una dintre cele mai explozive controverse politice din istoria modernă.

Monica Lewinsky, care era o stagiară la Casa Albă în vârstă de 22 de ani când aventura ei cu președintele de atunci, Bill Clinton, a devenit publică, la sfârșitul anilor 1990, a declarat că urmările scandalului s-au transformat rapid în ceea ce ea descrie acum ca o formă de „ardere pe rug publică”.

„Te-ai îndrăgostit de șeful tău. Al tău s-a întâmplat să fie președintele Statelor Unite și cel mai puternic om din lume”, a spus gazda emisiunii „The Jamie Kern Lima Show” într-un interviu recent, adăugând: „Și căsătorit”.

„Trebuie să își asume acest lucru”, a răspuns Lewinsky.

În timp ce scandalul izbucnea, Lewinsky a spus că frenezia mediatică din jurul numelui ei era imposibil de oprit. „Îmi amintesc că m-am trezit și locuiam în complexul de apartamente Watergate... ziare pe tot holul... și mi-am văzut numele acolo... pentru ceva ce a fost oribil și distructiv pentru atât de mulți oameni personal... mă priveam cum eram sfâșiată”, a spus ea.

Examinarea intensă a cazului, a adăugat ea, a avut un impact emoțional serios. „Și aveam deja probleme cu stima de sine. De parcă nu aș fi fost în această situație dacă nu aș fi avut probleme cu stima de sine”, a spus Lewinsky. „Cred că reflectă și... femeile. Cum ne simțim față de femei.”

Comparând reacția adversă cu momentele istorice de condamnare publică, Lewinsky a spus că experiența a fost ca o versiune modernă a arderii pe rug. „Știți, la fel cum erau femei legate de un stâlp și arse pe rug și numite vrăjitoare”, a spus ea. „Nu a fost o ardere fizică, ci o ardere publică, ci o ardere emoțională.”

Scandalul în sine a avut și o moștenire neobișnuită - a devenit cunoscut pe scară largă nu sub numele de scandalul Clinton, ci sub numele de „scandalul Lewinsky”, legând permanent numele ei de controversă.

„Nu s-a numit scandalul Clinton”, a subliniat gazda. „S-a numit scandalul Lewinsky... E numele tău peste tot.”

„Și numele familiei mele”, a adăugat Lewinsky. „Nici măcar nu am avut de suferit doar eu, ci toți cei care aveau numele meu de familie.”

Lewinsky a continuat să detalieze greutatea emoțională a scandalului. „Au fost o serie de momente... în care a fost pur și simplu insuportabil”, a spus ea. „Pur și simplu nu credeam că mai pot respira.”

Ani de zile, Monica Lewinsky a spus că a fost întrebată frecvent de ce nu și-a schimbat pur și simplu numele pentru a scăpa de asocierea cu scandalul.

„Atâția oameni te-au întrebat, ei bine, de ce nu ți-ai schimbat pur și simplu numele?”, a spus gazda.

„Da. Și m-am... gândit la asta”, a răspuns Lewinsky. „Am discutat despre asta de multe ori în familia mea. Și când mă așezam să scriu un CV, m-am gândit din nou la asta.”

În cele din urmă, a spus că două lucruri au determinat-o să păstreze numele. „Unul a fost o viață mai eficientă, iar celălalt a fost ceva mai puternic în sufletul meu”, a explicat Lewinsky.

Practic vorbind, a spus că o schimbare legală a numelui probabil nu ar fi funcționat, deoarece recunoașterea numelui ei era deja atât de răspândită.

„Nu știu dacă ar fi funcționat asta”, a spus ea, explicând că, până când au apărut documentele legale, „ar fi fost peste tot în ziare”.

Însă motivul mai profund, a spus Lewinsky, se reducea la principii.

„Nu ar trebui să-mi schimb numele”, a spus ea. „Am regretat și am simțit multă rușine pentru multe alegeri pe care le-am făcut în viața mea... dar nu mi-a fost rușine de cine sunt ca persoană.”

Lewinsky a subliniat, de asemenea, un standard dublu despre care crede că încă există când vine vorba de scandal. „Cineva v-a întrebat, ei bine, de ce nu v-ați schimbat numele?”, a spus gazda. „Și ați mai spus că nimeni nu i-a cerut vreodată lui Clinton să-și schimbe numele.”

„Corect”, a răspuns Lewinsky. „Nu cred că am auzit vreodată să fie întrebat un bărbat care a trecut printr-un scandal.”

„Asta face parte din... mantia rușinii pe care se așteaptă să o poarte femeile”, a adăugat ea.

Acum aproape trei decenii, Lewinsky, pe atunci stagiară la Casa Albă, a avut o aventură cu președintele de atunci, Bill Clinton, în timp ce acesta era în funcție. Clinton s-a confruntat ulterior cu o procedură de impeachment în decembrie 1998, în timp ce Lewinsky a devenit o țintă globală a ridicolului și umilinței.

În ultimii ani, Lewinsky a reapărut ca o susținătoare a luptei împotriva bullying-ului și o vorbitoare publică, discutând frecvent despre consecințele de durată ale umilirii publice și despre modul în care scandalul continuă să-i modeleze viața și astăzi.