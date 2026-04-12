Violul conjugal, nereglementa în India. Serialul „Chiraiya” readuce în atenție o temă sensibilă

O producție recent lansată în India a declanșat dezbateri intense în spațiul public, abordând un subiect considerat încă tabu: violul conjugal, potrivit BBC..

Serialul „Chiraiya”, difuzat pe platforma JioHotstar în luna martie, a atras deja milioane de spectatori, devenind unul dintre cele mai urmărite titluri hindi din ultimele luni

Prin povestea sa, producția aduce în prim-plan o realitate controversată într-o țară unde acest tip de abuz nu este incriminat prin lege.

Criticii media au remarcat curajul tematic al serialului, în timp ce reacțiile publicului au fost împărțite. Pe rețelele sociale, discuțiile despre consimțământ și misoginie s-au intensificat, însă există și voci care acuză producția că ar avea o perspectivă „anti-bărbați” sau că ar submina instituția căsătoriei.

Scenariul, semnat de Divy Nidhi Sharma, urmărește destinele a două femei cu viziuni diferite asupra rolului feminin. Kamlesh, interpretată de Divya Dutta, este o gospodină tradiționalistă, convinsă că femeile trebuie să se ocupe de treburile casnice.

În contrast, Pooja, jucată de Prasanna Bish, este educată și susține egalitatea de gen.

Conflictul central apare după ce Pooja se căsătorește cu Arun, considerat partenerul ideal.

În noaptea nunții, însă, acesta o agresează sexual. Atunci când Pooja îl confruntă, el îi răspunde:

„Am luat doar ce este al meu”.

Mai mult, bărbatul afirmă că violul conjugal nu este recunoscut ca infracțiune în India și că nu există o lege care să-l sancționeze.

Actrița Divya Dutta explică faptul că serialul pune accent pe ideea de consimțământ „în cadrul căsătoriei, care este considerată o legătură foarte, foarte specială”.

Ea subliniază dificultatea de a vorbi despre acest subiect:

„Fiecare femeie care trece prin asta crede că este doar povestea ei. Se teme că, dacă vorbește, va apărea stigmatul social și armonia familiei va fi distrusă.”

În serial, atunci când Pooja încearcă să vorbească despre abuz, inclusiv familia o îndeamnă să accepte situația pentru a evita rușinea publică.

Inițial, Kamlesh consideră că actul sexual este implicit în căsătorie, însă pe parcursul acțiunii își schimbă perspectiva și ajunge să o susțină pe Pooja.

Datele oficiale indică faptul că aproximativ 6,1% dintre femeile căsătorite din India au fost victime ale violenței sexuale. Cu toate acestea, India se numără printre câteva zeci de state — alături de Pakistan, Afghanistan și Saudi Arabia — unde violul conjugal nu este incriminat.

Deși activiștii au depus petiții la Supreme Court of India pentru modificarea legislației, inițiativele s-au lovit de opoziția guvernului, a grupurilor religioase și a unor organizații pentru drepturile bărbaților.

Legea actuală, moștenită din perioada colonială, exceptează soții de la răspundere penală în anumite condiții.

Regizorul Shashant Shah afirmă că intenția echipei nu a fost de a critica instituțiile statului, ci de a genera reflecție socială: „Nu am vrut să punem sub semnul întrebării guvernul sau legile, ci să adresăm societății întrebarea: cum priviți această problemă?”.

Serialul este o adaptare a producției bengaleze „Sampoorna”, dar a fost reconfigurat pentru publicul din nordul Indiei, o regiune considerată mai conservatoare. Personajul Kamlesh este conceput ca o figură reprezentativă pentru multe femei care trăiesc în cadrul unor norme patriarhale.

Shashant Shah subliniază că personajele masculine nu sunt prezentate ca figuri caricaturale:

„Nu sunt monștri, ci oameni obișnuiți pe care îi întâlnim zilnic. Patriarhatul este atât de adânc înrădăcinat încât mulți nici nu își dau seama că au comportamente misogine”.

Reacțiile publicului au fost, în mare parte, pozitive. Divya Dutta spune că a primit numeroase mesaje de apreciere: „Oamenii îmi scriu, mă sună, îmi trimit poezii sau cadouri. Cred că serialul a atins ceva profund în fiecare”.

Există însă și reacții negative. Scenaristul Divy Nidhi Sharma afirmă că anumite persoane s-au simțit „provocate”, iar unii critici susțin că producția ar prezenta bărbații într-o lumină nefavorabilă.

„Scopul nostru a fost doar să pornim o conversație. Nu putem face legi sau schimba societatea rapid, dar putem aduce un subiect tabu în atenția publicului”, explică acesta.

În final, realizatorii consideră că astfel de producții pot contribui la schimbări de mentalitate.

„Este un prim pas, dar unul foarte puternic”, spune Divya Dutta, subliniind importanța conștientizării problemelor chiar din interiorul familiei.