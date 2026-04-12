Ce filme poți viziona de Paște. Producțiile care merită văzute în această perioadă

Paștele este un moment în care mulți aleg să petreacă mai mult timp acasă și să se relaxeze alături de familie. Astfel, în această perioadă, filmele rămân una dintre cele mai simple opțiuni pentru timpul liber.

Unul dintre cele mai urmărite filme despre Iisus Hristos este pelicula regizată de Franco Zeffirelli, care a stârnit controverse chiar înainte de premieră. Regizorul a declarat că a fost interesat mai ales de dimensiunea umană a lui Iisus, nu de cea divină.

Pentru rolul principal, Zeffirelli i-a avut în vedere și pe Dustin Hoffman și Al Pacino, iar Elizabeth Taylor și-ar fi dorit să o interpreteze pe Maria Magdalena. Rolul lui Iisus este jucat de Robert Powell, alături de actori cunoscuți precum Anne Bancroft – Maria Magdalena, Olivia Hussey – Fecioara Maria și Peter Ustinov – Irod cel Mare. Filmul a primit nominalizări la premiile BAFTA și Emmy.

Filmul „Maria, mama lui Iisus”, regizat de Kevin Connor, îi are în distribuție pe Pernilla August, Christian Bale, David Threlfall, Geraldine Chaplin și Hywel Bennett. Povestea urmărește viața Fecioarei Maria, interpretată de Pernilla August. După nașterea lui Iisus, Maria încearcă să îl protejeze de soldații regelui Irod, trimiși să omoare toți pruncii de sex bărbătesc din Iudeea.

Ea îl vede crescând și ajungând la maturitate, iar apoi asistă la momentul în care este acuzat de blasfemie după ce afirmă că este Mesia. Maria trece prin suferința Răstignirii și ajunge, în cele din urmă, să trăiască bucuria Învierii.

Intens mediatizat, filmul regizat de Mel Gibson prezintă ultimele douăsprezece ore din viața lui Iisus Hristos. În Grădina Ghetsimani, Iisus (James Caviezel) este trădat de Iuda Iscarioteanul (Luca Lionello), apoi este condamnat pentru blasfemie și dus în fața guvernatorului roman Pilat, care lasă mulțimii decizia finală. În cele din urmă, este dus pe Golgota pentru a fi crucificat.

Din distribuție fac parte Maia Morgenstern, în rolul Fecioarei Maria, și Monica Bellucci, în rolul Mariei Magdalena.

În 2005, Mel Gibson a eliminat șase minute din film, care includeau scene considerate prea violente. Pelicula, realizată aproape integral în studiourile Cinecittà din Roma, a primit nominalizări la Oscar pentru imagine, coloană sonoră și machiaj.

Filmul „Hop-Țop” (2011) îl are în centrul acțiunii pe Fred (James Marsden), un tânăr fără loc de muncă, care accidentează iepurașul de Paște. În urma incidentului, este nevoit să îl ducă acasă și să aibă grijă de el. Situația îi schimbă rutina, iar prezența neobișnuită a musafirului îl pune în dificultate. În timp, experiența îl ajută să se maturizeze.

Filmul „Peter Iepurașul” (2018) nu are un subiect biblic, însă rămâne o opțiune potrivită pentru această perioadă. Personajul principal este iepurașul Peter, care fură legume din grădina lui Thomas McGregor.

Acesta îi consideră pe iepuri dăunători și vrea să îi alunge, în timp ce vecina Bea respinge această idee. Rivalitatea dintre Peter și Thomas pentru legume se transformă, la un moment dat, într-o competiție pentru atenția lui Bea.