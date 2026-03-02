EVZ Special

Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”

Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol"
Liviu Mihaiu, realizatorul noului podcast difuzat de evz.ro, „Condamnați la Cultură”, i-a avut invitați, la emisiunea de debut, pe Corina Șuteu, fost ministru al Culturii, și pe Bogdan Mureșanu, regizorul care a impresionat cu producția „Anul Nou care n-a fost”.

Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”

Cultura, un domeniu veșnic marginalizat și subfinanțat în România. Un subiect care a fost dezbătut de Liviu Mihaiu și interlocutorii săi. Bogdan Mureșanu crede că lucrurile se urnesc greu în țara noastră, indiferent de domeniu. Și la bază trebuie să stea ori ceva pozitiv, ori ceva negativ.

„România funcționează pe premisa de excepționalitate. La noi trebuie ori o catastrofă, ori un miracol. Dacă aștepți consecințe doar prin greve, îți dai foc la Universitate, nu merge. E despre cum vezi un lucru care aduce beneficii enorme. MAE si ICR mișcă puțin. Văd că sprijină oarecum într-o limită, dar asta nu e o strategie pe termen lung.

„Mereu a fost așa, un spațiu tribal”

Sprijină, dar numai produsele culturale, care sunt certificate în afara României. Mereu a fost așa, un spațiu tribal, updatat la ce se întâmplă în social media”, a spus cineastul. Care a dat exemple de produse culturale românești de succes: „Școala de la Cluj, mă gândesc la artiștii de acolo, a însemnat un fenomen global. Și succesele cinematografice sunt notabile și printr-un miracol se repetă an de an.”

Fostul ministru al Culturii, Corina Șuteu, crede că nu a existat o strategie bine definită după 1990. Și totul este un haos organizatoric.

Reinventarea strategiei

„Depindem în continuare de subvenția de stat pentru ceea ce înseamnă cultura emergentă, dar din ce în ce mai mult, toate inițiativele culturale private, ele nu depind exclusiv de subvenția publică. Ce s-a întâmplat, susținerea publică a culturii nu a fost niciodată regândită din 1990. Nu e vorba doar despre tăieri. Eterna discuție despre tăieri nu ia în seamă faptul că toate instrumentele astea administrative trebuie reinventate”, a afirmat Corina Șuteu.

În timp ce Liviu Mihaiu a concluzionat: „Organigrama statului român trebuie rescrisă”.

