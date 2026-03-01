Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”

„Cultura nu e un lux, e o sentință pe viață în libertate.” Luni, 2 martie, te invităm la prima ediție a podcastului „Condamnați la Cultură”, un spațiu de rezistență prin idei, moderat de Liviu Mihaiu. Într-o lume care se grăbește să simplifice totul, noi alegem să desfacem „mecanismul” și să vedem ce se află sub capacul realității urbane.

De la artă stradală la filozofia trotuarului, de la zgomotul politicii la liniștea lecturii, explorăm tot ce face pulsul orașului să bată mai tare. Nu facem doar interviuri, ci radiografii culturale fără anestezie.