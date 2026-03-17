Cel mai de succes film de pe Netflix. Are vizualizări record și două Oscaruri

Filmul animat „KPop Demon Hunters” a devenit unul dintre cele mai mari succese din istoria Netflix, la patru ani după ce platforma a plătit 120 de milioane de dolari pentru drepturile sale, potrivit ilpost.

Inițial considerat un proiect riscant, filmul a atras sute de milioane de vizualizări și a câștigat două premii Oscar, transformând investiția într-un pariu extrem de profitabil pentru platforma de streaming.

Cel mai de succes film de pe Netflix

Proiectul a început în 2020 ca o idee neobișnuită: o trupă de fete k-pop care vânează demoni. Inițial scepticismul era mare în cadrul Sony Pictures, dar producția a fost lansată.

În 2021, Sony a decis să vândă Netflix o parte semnificativă din drepturile de distribuție, muzică și merchandising, suma de 120 de milioane de dolari fiind văzută la acel moment ca o soluție sigură, mai ales în contextul pandemiei, când cinematografele erau închise.

După lansarea oficială în 2025, „KPop Demon Hunters” a devenit un fenomen internațional. Netflix a raportat peste 500 de milioane de vizualizări, iar filmul a generat și venituri considerabile din cinematografe, depășind 24 de milioane de dolari din vânzarea biletelor.

A câștigat două Oscaruri

Producția a fost recompensată la Oscaruri pentru cel mai bun film de animație și cea mai bună piesă originală, „Golden”, care a depășit 1,5 miliarde de ascultări pe Spotify. Mai multe melodii din film au ajuns rapid în topurile internaționale, în mare parte datorită colaborărilor cu producători renumiți din industria k-pop, asociați cu trupe precum BTS și Blackpink.

Decizia Sony de a vinde drepturile este privită acum ca una neinspirată. La momentul tranzacției, compania nu deținea o platformă de streaming comparabilă cu Netflix și se confrunta cu dificultăți legate de pandemie. În consecință, a pierdut controlul asupra unei proprietăți intelectuale cu potențial uriaș, capabilă să genereze francize, filme și produse derivate pe termen lung.

Strategia Netflix

Netflix a adoptat o strategie neconvențională: filmul a fost lansat atât pe platformă, cât și în cinematografe, inclusiv în versiuni speciale interactive, ceea ce a amplificat succesul global. Totuși, unele produse derivate, precum jucăriile inspirate din film, au fost lansate cu întârziere, pierzând astfel sezonul de vânzări din sărbătorile din 2025.

Astăzi, „KPop Demon Hunters” nu mai este doar un film, ci o franciză globală. Sony rămâne implicată în producția viitoarelor titluri, iar un sequel este deja în pregătire.

