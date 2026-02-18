Diana Dumitrescu, trimisă la duș de Nicoleta Luciu. Regulile pe care le-a impus în casă

Nicoleta Luciu a recunoscut faptul că a fost o mamă posesivă, dar și teroristă. Nu doar cu cei mici, dar și cu cei care veneau în vizită la ei. Spre exemplu Diana Dumitrescu a trebuit să își facă duș ca să-l vadă pe Zsolt cel mic.

Actrița a povestit la un podcast că sunt anumite lucruri pe care nu le negociază. Unele sunt regulile legate de copiii ei. Și cele aplicate celor mici, dar și cele pentru musafiri. ”Sunt o mamă foarte posesivă și teroristă.

Pentru că sunt reguli de la care nu vreau să se abată absolut nimeni. Deci când ți-am zis că nu ai voie parfum, nu ai voie parfum”, a spus artista.

Regulile în cauză se aplicau inclusiv celor care îi vizitau pe copii. Așa a ajuns Diana Dumitrescu să își facă duș înainte să vadă pe fiul cel mare al Nicoletei. ”SăracaDiana Dumitrescu a venit dată la Zsolt mic, am trimis-o să facă duș.

Și aia nebună, s-a dus, și-a făcut duș după care a venit să ia copilul în brațe. Nu lăsam pe nimeni să ia copii dacă erau dați cu parfum. Pe Zsolt nu lăsam să ia copiii în brațe dacă era neras. Că zgâria copilul. Și la tripleți am fost la fel”, a explicat Nicoleta Luciu.

Lucrurile stăteau la fel de rău și dacă cei mici aveau de suferit în momentul în care ieșeau pe afară. Dacă îndrăznea cineva să îi lovească, sau se întorceau zgîriați, Nicoleta Luciu nu ezita să intervină.

”Dacă mergea copilul afară și venea zgâriat sau lovit și așa, vai de mine, tsunami”, a mai spus actrița. Lucrurile s-au mai relaxat acum, pentru că cei mici au 14 ani, iar Zsolt este și mai mare. Cu toate acestea, vedeta a explicat că nu are de gând să îi mai protejeze, iar când împlinesc 18 ani o să îi lase să înfrunte viața.