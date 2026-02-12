Ce mesaje ciudate primește Diana Dumitrescu de când s a pocăit: Oamenii nu încetează să judece

Diana Dumitrescu, actrița care a decis să treacă la religia penticostală a explicat că oamenii o judecă oricum, ba chiar mai mult ca înainte. Artista a explicat că e greu să nu se lasă influențată de răutățile oamenilor.

Artista a trecut la religia penticostală în urmă cu mai bine de un an, dar are în continuare tot felul de provocări. ”De oameni te lovești peste tot. Și în biserică și în afara bisericii și peste tot. Uneori și o privire te poate face să te simți aiurea, un cuvânt, un comentariu. Și este o luptă constantă cu ideea mea că eu acest drum nu l-am ales pentru a asculta părerile oamenilor ci pentru Dumnezeu.

Pe mine nu m-a chemat niciun om aici, ci m-a chemat Dumnezeu să fac acest pas. Eu așa am simțit-o. Și din păcate mai uit, mai sunt și eu om, pentru că e o schimbare care vine încet-încet prin rugăciune. Prin mers la slujbe. E o schimbare care se întâmplă încet, dar nu are cum să nu te atingă răutățile unor oameni”, a spus ea.

Actrița a explicat că există tot felul de răutăți care se manifestă în diferite forme. ”Au fost și răutăți, au fost și critici, care se vor constructive, dar nu sunt neapărat de ajutor. Am lăsat eu un comentariu la un video amuzant.

Și am primit comentariu la comentariu meu: ”ce pocăită ești, mă, tu, dacă râzi?”. După am reluat din nou vide-ul să văd dacă mi se mai pare amuzant. Era puțin îndreptat către partea de judecare, dar tot era amuzant. Și am decis că tot aș râde de el”, a mai spus Diana Dumitrescu.

Pe de altă parte, aceasta a explicat și ce este din punctul ei de vedere pocăința. ”Pocăința este despre a regreta păcatele, să te rogi, să fim buni, calzi, să ne iubim aproapele. Nu mi se pare că dacă am râs la un video mă face mai puțin credincioasă”, a încheiat artista.