Monden

Ce mesaje ciudate primește Diana Dumitrescu de când s a pocăit: Oamenii nu încetează să judece

Comentează știrea
Ce mesaje ciudate primește Diana Dumitrescu de când s a pocăit: Oamenii nu încetează să judece
Din cuprinsul articolului

Diana Dumitrescu, actrița care a decis să treacă la religia penticostală a explicat că oamenii o judecă oricum, ba chiar mai mult ca înainte. Artista a explicat că e greu să nu se lasă influențată de răutățile oamenilor.

Diana Dumitrescu atinsă de răutățile oamenilor

Artista a trecut la religia penticostală în urmă cu mai bine de un an, dar are în continuare tot felul de provocări. ”De oameni te lovești peste tot. Și în biserică și în afara bisericii și peste tot. Uneori și o privire te poate face să te simți aiurea, un cuvânt, un comentariu. Și este o luptă constantă cu ideea mea că eu acest drum nu l-am ales pentru a asculta părerile oamenilor ci pentru Dumnezeu.

Pe mine nu m-a chemat niciun om aici, ci m-a chemat Dumnezeu să fac acest pas. Eu așa am simțit-o. Și din păcate mai uit, mai sunt și eu om, pentru că e o schimbare care vine încet-încet prin rugăciune. Prin mers la slujbe. E o schimbare care se întâmplă încet, dar nu are cum să nu te atingă răutățile unor oameni”, a spus ea.

Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente
Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente
Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești
Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești

Certată pentru că a râs

Actrița  a explicat că există tot felul de răutăți care se manifestă în diferite forme. ”Au fost și răutăți, au fost și critici, care se vor constructive, dar nu sunt neapărat de ajutor. Am lăsat eu un comentariu la un video amuzant.

Și am primit comentariu la comentariu meu: ”ce pocăită ești, mă, tu, dacă râzi?”. După am reluat din nou vide-ul să văd dacă mi se mai pare amuzant. Era puțin îndreptat către partea de judecare, dar tot era amuzant. Și am decis că tot aș râde de el”, a mai spus Diana Dumitrescu.

Ce înseamnă pocăința

Pe de altă parte, aceasta a explicat și ce este din punctul ei de vedere pocăința. ”Pocăința este despre a regreta păcatele, să te rogi, să fim buni, calzi, să ne iubim aproapele. Nu mi se pare că dacă am râs la un video mă face mai puțin credincioasă”, a încheiat artista.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:27 - Ce mesaje ciudate primește Diana Dumitrescu de când s a pocăit: Oamenii nu încetează să judece
14:21 - 50% dintre buletinele românești, anulate la solicitarea proprietarilor de locuințe. Mii de moldoveni au rămas fără acte
14:16 - Elveția vrea să limiteze populația la 10 milioane. Acordul cu UE, amenințat
14:11 - Nicușor Dan nu vede PSD ieșind din coaliție. Două OUG-uri, „gură de oxigen” pentru Guvernul Bolojan
13:59 - Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente
13:50 - Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești

HAI România!

Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu

Proiecte speciale