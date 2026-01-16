Monden

Diana Dumitrescu, dezvăluiri dureroase: „Eu am vrut să divorțez”

Actrița Diana Dumitrescu a povestit la un podcast faptul că cea care a insistat cu divorțul a fost chiar ea. Pentru că ea și fiul Ruxandrei Ion nu se mai înțelegeau, iar producătoarea ar fi vrut să o controleze.

Diana Dumitrescu, amintiri din culise

             Actria a avut o căsnicie cu Ducu Ion, fiul celebrei producătoare, Ruxandra Ion. Dar această uniune nu a durat prea mult. Cei doi au ajuns să se despartă destul de repede. „Eu am zis că vreau să divorțez. Că eu voiam să-mi fac o familie. Și în momentul în care îți faci un vis că eu nu am avut vise decât pe zona asta de familie și nu se împlinește...

           Că nu puteam să rămân însărcinată, relația nu funcționa. Pe mine asta m-a distrus. Întrebarea mea constantă era: dacă eu nu pot să fac copil, care este rolul meu pe lume. Eu în anul ăla am pierdut tot, am rămas fără soț, fără job, fără casă și m-am trezit așa, cumva tot alegerea mea, dar...”, a explicat ea.

Producătoarea ar fi pus piciorul în prag

           Soacra se pare că a avut ceva de spus legat de relație. Nu de alta, dar era și cea care decidea cariera actriței, și cea care ar fi condus și viața de acasă. „Ruxandra voia să controleze tot. Eu m-am simțit încleștată în viață privată.

         Dacă în viața publică ea controla tot, unde mergem, ce spunem, ce avem și cu cine vorbim, și asta am respectat, în viața privată aveam nevoie de mai multă libertate. Și nu aveam. Așa am simțit eu. Poate eram un copil răzgâiat, ce să zic?! Nu știu!”.

Viața personală și cea de la muncă erau aceleași

           Pe de altă parte, faptul că peste tot Diana era înconjurată de aceiași oameni nu i-a prins tocmai bine. „În general când muncești ai viața de la muncă și viața de acasă. La mine nu era așa. La mine era la fel peste tot și la un moment dat m-am simțit și sufocată. Relația mea cu Ducu nu a mai funcționat.

         Eram paraleli, adică... Și da, am fost tristă, am fost foarte supărată că am crezut că am făcut o greșeală căsătorindu-mă și că nu ar fi trebuit să o fac. Părinții mei nu au fost de acord să divorțez. A fost foarte multă suferință”, a mai explicat ea.

