Social

Care sunt psalmii pentru liniște sufletească. Ce rugăciuni să spui în depresie sau anxietate

Comentează știrea
Care sunt psalmii pentru liniște sufletească. Ce rugăciuni să spui în depresie sau anxietate Sursa foto: Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Există anumite rugăciuni care pot alina durerea sufletească celor care sunt în depresie. Regele David a scris câțiva psalmi inclusiv pentru cei care se pot afla într-o stare de spirit proastă sau chiar în depresie.

Psalmi pentru apăsări sufletești

          Pacea sufletească este greu de atins, mai ales în aceste zile, cu toate acestea, anumiți psalmi pot veni în ajutorul atingerii ei. Mai ales dacă vorbim despre stări de depresie sau anxietate. Acestea pot fi alinate prin citirea de versete care induc încredere în providență divină. Psalmul 4 este recomandat să fie citit de către cei care sunt sensibili sau chiar deprimați.

rugăciune

Rugăciune. Sursa foto: Freepik

          „Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul”, sunt doar câteva dintre puternicele versete.

Alinarea celor tulburați

          Psalmul 21 este o altă rugăciune extrem de puternică folosită pentru alinarea sufletelor celor tulburați. De asemenea, Psalmul 51 este cel care se folosește pentru pocăință. Psalmul 90 este cel care se citește pentru protecție divină. Și nu în ultimul rând Psalmul 121 este cel în care se cere ajutor de la Dumnezeu.

Rezerviștii români din străinătate au noi obligații. Ce prevede legea
Rezerviștii români din străinătate au noi obligații. Ce prevede legea
Au inceput lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vechea clădire va fi demolată
Au inceput lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vechea clădire va fi demolată

          Cei care vor pace interioară pot citi Psalmul 22, „Doamne, Tu ești păstorul meu” și Psalmul 90. Psalmul 34, „Laudă pe Domnul și nu vă temeți”, este un alt verset folositor celor care sunt extrem de triști. Iar Psalmul 50 „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta” poate fi util celor care sunt în suferință sufletească.

Ce se poate citi dimineața

          „Domnul este lumina și mântuirea mea”, mai exact Psalmul 27 este și el util în cazurile mai sus enumerate. Ca și Psalmul 62, Dumnezeule, „Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață”.

           Psalmul 50, „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta”, poate fi considerat o rugăciune aducătoare de pace. Toate aceste versete se citesc cu multă încredere și stăruință. Ori de câte ori consideră credinciosul că este necesar poate să revină asupra lor.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:01 - Rezerviștii români din străinătate au noi obligații. Ce prevede legea
13:54 - Au inceput lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vechea clădire va fi demolată
13:49 - 1983, anul în care trupa KISS a renunțat la machiaj. Momentul a rămas în istorie
13:42 - De la laude la acuzații. Crin Bologa, fostul șef DNA, și-a schimbat radical discursul despre legile justiției. Ce spu...
13:29 - Un român, prins în catastrofa feroviară din Spania. Vorbea cu familia în momentul impactului
13:25 - Philip Morris România recunoscută ca Angajator de Top

HAI România!

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale