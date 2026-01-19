Care sunt psalmii pentru liniște sufletească. Ce rugăciuni să spui în depresie sau anxietate

Există anumite rugăciuni care pot alina durerea sufletească celor care sunt în depresie. Regele David a scris câțiva psalmi inclusiv pentru cei care se pot afla într-o stare de spirit proastă sau chiar în depresie.

Pacea sufletească este greu de atins, mai ales în aceste zile, cu toate acestea, anumiți psalmi pot veni în ajutorul atingerii ei. Mai ales dacă vorbim despre stări de depresie sau anxietate. Acestea pot fi alinate prin citirea de versete care induc încredere în providență divină. Psalmul 4 este recomandat să fie citit de către cei care sunt sensibili sau chiar deprimați.

„Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul”, sunt doar câteva dintre puternicele versete.

Psalmul 21 este o altă rugăciune extrem de puternică folosită pentru alinarea sufletelor celor tulburați. De asemenea, Psalmul 51 este cel care se folosește pentru pocăință. Psalmul 90 este cel care se citește pentru protecție divină. Și nu în ultimul rând Psalmul 121 este cel în care se cere ajutor de la Dumnezeu.

Cei care vor pace interioară pot citi Psalmul 22, „Doamne, Tu ești păstorul meu” și Psalmul 90. Psalmul 34, „Laudă pe Domnul și nu vă temeți”, este un alt verset folositor celor care sunt extrem de triști. Iar Psalmul 50 „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta” poate fi util celor care sunt în suferință sufletească.

„Domnul este lumina și mântuirea mea”, mai exact Psalmul 27 este și el util în cazurile mai sus enumerate. Ca și Psalmul 62, Dumnezeule, „Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață”.

Psalmul 50, „Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta”, poate fi considerat o rugăciune aducătoare de pace. Toate aceste versete se citesc cu multă încredere și stăruință. Ori de câte ori consideră credinciosul că este necesar poate să revină asupra lor.