Poetul creștin Ioan Alexandru, comemorat la Mănăstirea Nicula

Ioan Alexandru, unul dintre cei mai importanți poeți creștini români, a fost comemorat marți la Mănăstirea Nicula, la 25 de ani de la moartea sa. Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat slujba parastasului la mormântul poetului, potrivit unei postări pe Facebook a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Părintele Mitropolit Andrei a vorbit pornind de la versetul „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare-aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13,7) și a vorbit despre personalitatea lui Ioan Alexandru, descriindu-l drept „om minunat, om al lui Dumnezeu, mărturisitor pentru Hristos în vremuri grele”.

Înaintea slujbei a avut loc un eveniment cultural dedicat poetului, organizat în aula Centrului de Conferințe și Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al mănăstirii, unde s-au reunit clerici, oameni de cultură și scriitori.

Cu acest prilej, aula Centrului de Conferințe a primit numele Aula „Ioan Alexandru”, un gest simbolic prin care este onorată memoria operei sale.

Ioan Alexandru s-a născut de Crăciun, în 1941, la Topa Mică, județul Cluj. Poet, publicist, eseist și om politic, el a fost considerat unul dintre cei mai importanți poeți creștini români și un apărător al credinței ortodoxe.

Încă din anii de liceu, acesta era cunoscut în mediile literare clujene, perioadă în care l-a întâlnit pe Lucian Blaga. Prima sa poezie a apărut în 1960, în revista „Tribuna”, iar în timpul studenției a lucrat ca redactor la revista „Amfiteatru”. A debutat editorial cu volumul „Cum să vă spun”, prefațat de Mihai Beniuc, iar în 1964 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

În 1968, a terminat studiile la Facultatea de Filologie a Universității din București. De asemenea, a primit o bursă la Universitatea din Freiburg, în Germania. Cinci ani mai târziu, în 1973, și-a susținut doctoratul în Filologie la Universitatea din București, având ca temă „Patria la Pindar și Eminescu”.

În ianuarie 1990, imediat după căderea comunismului, poetul Ioan Alexandru și părintele Nicolae Tănase au înființat la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, aflată la kilometrul zero al Bucureștiului, mișcarea „Salvăm vieți – Pro Vita Brâncoveanu”. Voievodul martir a fost ales ca patron spiritual al mișcării pentru că a avut o familie numeroasă, cu 11 copii.

În anii de după căderea comunismului, Ioan Alexandru a rămas un susținător al culturii biblice în societatea românească. Poetul a murit la 16 septembrie 2000, la Bonn, în Germania, și este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Nicula, „aproape de umbra pădurii”.