Ritualul lui Daniel Pavel, prezentatorul Desafio: Aventura, înainte de filmări: Călugării de acolo chiar m-au primit

Daniel Pavel, prezentatorul celui mai nou reality show de la Pro TV, a vorbit deschis despre rutina sa din timpul filmărilor și despre modul în care acest proiect i-a schimbat complet programul obișnuit. Filmările desfășurate în Thailanda nu au însemnat doar adrenalină și presiune profesională, ci și o reconectare profundă cu natura și cu sine.

Prezentatorul a dezvăluit că fiecare zi începea după un ritual bine pus la punct, adaptat perfect cadrului exotic. Experiența trăită pe platourile Desafio: Aventura a adus schimbări inclusiv în planurile pentru perioada următoare.

Pe durata filmărilor, Daniel Pavel a avut parte de condiții speciale, care i-au permis să-și construiască o rutină zilnică extrem de riguroasă. Amplasarea cazării, aproape de ocean, i-a oferit cadrul ideal pentru momente de introspecție și pregătire fizică.

Intervalul scurt dintre răsărit și plecarea la filmări era folosit la maximum, într-un ritm atent calculat. Fiecare detaliu al dimineților sale avea un rol clar în menținerea echilibrului mental și fizic. Prezentatorul spune că acest ritual a devenit rapid o parte esențială a experienței Desafio.

„Am! (râde) Chiar am fost cazat pe durata filmărilor super potrivit pentru ritualuri - colegii mei dragi din producție, de la PRO TV, Amir și Alinei, le mulțumesc pe bune, mult de tot, pentru că, acea mică cabană de lemn aflată la 10 m de linia litorală (la flux, undeva la 3 m!) nu mi se putea potrivi mai bine. Chiar și cele maximum 20 minute între răsăritul soarelui - la fix 06.24, la tropice intervalele răsărit- apus, sunt foarte stabile pe întreaga durată a anului, și clipa în care mașina venea să mă ia la set, cu stilistul devenit prietenul meu, Alberto aka micul prinț, aveam timp să fac stretching, alergare, plus baie în mare, rugăciune”, a declarat Daniel Pavel în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Dincolo de rutina fizică, prezentatorul a intrat în contact direct cu simbolurile spirituale ale regiunii în care s-au desfășurat filmările. Apropierea de un templu dedicat șarpelui Naga a adus o dimensiune aparte experienței sale.

Daniel Pavel descrie aceste momente ca fiind profund marcante, atât profesional, cât și personal. Interacțiunea cu călugării și participarea la ritualurile locale au completat atmosfera aparte a filmărilor. Tot acest univers spiritual se regăsește și în primele episoade ale show-ului.

„La alți câțiva metri, pe țărm era și un templu închinat șarpelui Naga, reprezentare mitologică foarte importantă în partea de Thailanda unde am filmat și care apare și în episodul-premieră. Călugării de acolo chiar m-au primit când aveau ritualuri de vindecare și curățare pentru public sau pur și simplu când ieșeau înainte de răsărit pe plajă, să aștepte soarele. Am și postat pe rețele sociale cât de mult am putut despre aceste ritualuri”, a mai spus acesta pentru EVZ.

Finalizarea filmărilor a adus o schimbare majoră în ritmul său de viață. După ani întregi petrecuți iarna în zone tropicale, Daniel Pavel se vede nevoit să se adapteze unei realități complet diferite. Revenirea în România a venit la pachet cu frig, zăpadă și un program mai stabil. Această perioadă îi oferă însă ocazia unor momente personale extrem de importante. Prezentatorul recunoaște că această schimbare este, în mod surprinzător, una binevenită.

„Mă aflu într-o situație relativ inedită, din acest punct de vedere. De regulă, iarna de la noi, eu eram în plin sezon tropical cu filmări așa că trebuie să mă ajustez pe noua realitate - hibernală! Iar acest anume anotimp se pare că e cu zăpadă din belșug!”, a mai precizat acesta pentru Evenimentul Zilei.