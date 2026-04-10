O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

Lumea afacerilor și calea religioasă nu sunt două entități separate, ci două universuri care comunică permanent și se influențează reciproc. Aceasta a fost una dintre concluziile principale expuse de publicistul Sever Voinescu la o conferință desfășurată la Mănăstirea Oașa. Evenimentul, la care a participat și Dan Andronic, a fost difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Sever Voinescu a subliniat faptul că un lider în afaceri trebuie să aibă ca prioritate siguranța echipei sale, mai ales într-un climat global marcat de incertitudine. Contextul în care funcționează orice companie este unul extrem de volatil, fiind influențat de decizii politice, fluctuații de prețuri sau conflicte internaționale.

„Ca om de afaceri încearcă să îți ții oamenii în siguranță, mai ales în vremuri ca asta. Pentru că orice afacere, cum știți, e foarte contextuală. Depinzi enorm de mult de realitățile din jur, de ce se întâmplă, de ce face Guvernul, de cum crește prețul la benzină, mai bombardează un nebun nu știu unde, alt nebun în partea cealaltă, mai cresc alea, cade curentul, depinzi de toate lucrurile astea, ești într-o zonă în care totul se mișcă și trebuie să reacționezi după experiență, după fler”, a explicat publicistul.

O greșeală comună pe care o fac mulți antreprenori creștini este aceea de a delimita strict activitatea de la birou sau din fabrică de trăirea religioasă. Această sciziune între negocierile pragmatice și momentele de rugăciune din biserică este văzută de Voinescu drept o eroare de percepție care afectează integritatea individului.

„Dar eu cred că una din marele greșeli pe care le facem, noi creștinii, care beneficiem cu afaceri este aceea de a considera că sunt lucruri complet diferite. Cu alte cuvinte, într-un fel sunt la mine, în fabrică, și când negociez un contract și când dau și eu niște telefoane să văd cum mă strecor cu o chestie, și altceva este biserica. Și aici trebuie să spun că e o prejudecată care este alimentată după părerea mea de o proastă citire a uneia dintre cele mai importante momente din Evanghelie”, a punctat Sever Voinescu la Oașa.

Referința biblică „Dați Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu” este adesea invocată pentru a justifica separarea lumii banilor de cea a spiritului. Totuși, Sever Voinescu avertizează că această viziune creează un dezechilibru interior, un „șpagat” între două teritorii care par să se îndepărteze constant.

„Și lumea generală înțelege asta ca fiind două locuri diferite. Una e cu afacerile, cu taxele. Cezarul e o parte, Dumnezeu e altă parte. Eu sunt cu un picior acolo, cu un altul, dincolo, în acest șpagat. Că teritoriile se depărtează și încerc și eu cât de mult așa să fiu și acolo, și acolo. Și Dom'le, așa sunt, sunt două lucruri”, a continuat acesta.

În viziunea sa, lumea este un întreg creat de Dumnezeu, iar prezența divinității nu poate fi exclusă din sfera economică sau administrativă.

„Eu cred că cel mai rău lucru este faptul că percepem și judecăm lumea pe părți și uităm că Dumnezeu a făcut lumea ca un întreg. E adevărat prin separații, dar lumea este un întreg. Ce vrea să spună Isus Hristos, după opinia mea, în această parabolă, nu este asta. Nu este că lumile sunt separate. Mântuitorul nu poate să spună, știi ceva, eu nu mă bag în partea aia cu taxele. E o zonă cu care eu n-am treabă, e treaba voastră. Dar dincoace sunt eu. Păi e de neconceput. Și totuși o grămadă de oameni gândesc așa”, a concluzionat Sever Voinescu.