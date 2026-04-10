Donald Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat un mesaj de susținere pentru premierul ungar Viktor Orbán pe platforma Truth Social, cu doar câteva zile înaintea alegerilor programate în Ungaria.

Mesajul evidențiază relația dintre cei doi lideri și include un apel direct către alegătorii ungari.

În postarea sa, Donald Trump îl descrie pe Viktor Orbán drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, subliniind rezultatele obținute de acesta în funcția de prim-ministru.

Acesta a continuat prin a evidenția prioritățile politice ale liderului ungar:

„El luptă neobosit pentru și își iubește marea țară și poporul, la fel cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii.”

În același mesaj, fostul președinte american a enumerat domeniile în care Orbán ar fi avut rezultate, inclusiv protejarea țării, creșterea economiei, crearea de locuri de muncă și combaterea imigrației ilegale:

„Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea.”

Donald Trump a făcut referire și la relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Ungaria în perioada mandatului său.

„Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase în timpul administrației mele, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán”, a afirmat acesta.

Liderul american a adăugat că își dorește continuarea colaborării:

„Aștept cu interes să continuăm să lucrăm îndeaproape, astfel încât ambele țări să poată avansa pe acest drum extraordinar al succesului și cooperării.”

În partea finală a mesajului, Donald Trump și-a exprimat sprijinul explicit pentru realegerea lui Viktor Orbán.

„Am fost mândru să îl susțin pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou”, a scris acesta.

Trump a făcut și un apel direct către alegătorii din Ungaria, în contextul scrutinului programat:

„Ziua alegerilor este duminică, 12 aprilie 2026. Ungaria: ieșiți la vot pentru Viktor Orbán.”

El a încheiat mesajul cu o declarație fermă de susținere:

„El este un adevărat prieten, luptător și câștigător și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei — Viktor Orbán nu va dezamăgi niciodată marele popor al Ungariei. Sunt alături de el până la capăt.”

Mesajul apare într-un moment important pentru scena politică ungară, în apropierea alegerilor naționale. Viktor Orbán, aflat de mai mulți ani la conducerea guvernului, candidează pentru un nou mandat.

Susținerea venită din partea lui Donald Trump reflectă relația apropiată dintre cei doi lideri, consolidată în perioada în care Trump s-a aflat la Casa Albă.

Postarea de pe Truth Social este una dintre puținele intervenții publice recente ale fostului președinte american legate direct de politica europeană, fiind formulată într-un context electoral clar.