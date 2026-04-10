Bogăția este un păcat? Adevărul incomod despre bani, Ortodoxie și Capitalism

Într-o zi cu o încărcătură spirituală copleșitoare, de Vinerea Mare, vă invităm la o reflecție profundă despre lucrurile care contează cu adevărat, într-un cadru cu totul special: Mănăstirea Oașa. De la ora 12.00 Dan Andronic și Sever Voinescu vă propun un dialog fascinant despre bogăție, sărăcie și eliberarea sufletească – o temă care macină omenirea de la începuturi.

Într-o lume dependentă de consum și de materie, ne oprim pentru a ne întreba: Este bogăția o piedică în calea mântuirii? Se poate împăca succesul lumesc cu morala creștin-ortodoxă? Pornind de la textele Sfinților Părinți, trecând prin istoria primilor creștini și ajungând până la provocările omului modern, Dan Andronic și Sever Voinescu demontează mituri și aduc în lumină adevăratul sens al milosteniei.

Descoperim împreună că nu cantitatea bunurilor ne definește, ci relația noastră cu ele și, mai presus de toate, dependența noastră totală de Dumnezeu. De la ora 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro! Introducere: Problema eternă a bogatului și a săracului Se pot împăca Ortodoxia și Capitalismul?

Mitul lui Max Weber și spiritul antreprenorial în istoria creștină Paradoxul Evanghelic: Care bogat se va mântui? De ce judecăm săracii? Perspectiva Sfinților Părinți Afacerile și Moralitatea: Competiția pe piață vs. Iubirea creștină Exemplul Magilor: Să acumulezi doar pentru a putea dărui Tradiție sau Trădare? Prețul credinței de-a lungul istoriei Dialogul: Când se termină nevoia și unde începe luxul?

„Dați Cezarului ce-i al Cezarului". Moneda și chipul lui Dumnezeu Ispita abundenței: Eliberarea de patima materiei în lumea de azi