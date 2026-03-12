Cum a trecut Nicoleta Luciu peste accidentările copiilor. „Mă prefăceam că nu se întâmplă nimic”

Nicoleta Luciu a povestit la un podcast faptul că a fost o mamă care încerca să le insufle copiilor tăria, deși ei îi venea să leșine. De fiecare dată când copiii ei se loveau, Luciu a povestit că era în pragul leșinului, dar se ținea tare.

Actrița a explicat că de fiecare dată când se loveau copiii i se rupea sufletul, dar se comporta ca și când nu s-a întâmplat nimic. ”Am crezut că știu totul, că sunt stăpână pe mine. Pe orice situație.

Dar în momentul în care se loveau și luau câte un cap de mobilă și se deschidea cărnița și vedeam sânge și era plin peste tot, nu știai ce să faci. Prima chestie era să mă calmez”, a povestit artista.

Chiar dacă în anumite situații, Nicoletei Luciu îi venea să leșine la propriu, aceasta reușea să se calmeze și să-i liniștească și pe copii. ”Și mă gândeam că totul este în regulă. Și așa îi calmam.

Le spuneam că nu au nimic, indiferent de cât de gravă era situația și mai ales că mie îmi venea să leșin din picioare. Și mereu le spuneam: nu ai nimic, trece. Punem un plasture și e ok, Mergem afară, tragem aer și o să vezi că te simți bine”, a mai spus ea.

Nicoleta Luciu este mamă a patru copii. Dintre ei, trei sunt tripleți, mai ales că artista și-a dorit din tot sufletul acest lucru. A reușit să îi facă, dar când au început să crească lucrurile s-au complicat. Drept urmare a trebuit să învețe din mers cum să se descurce în orice situație. Cu toate acestea a fost ajutată de bone, Nicoleta Luciu tot a întâmpinat greutăți. Însă în cele din urmă le-a scos la capăt, astfel că cei mici au acum 14 ani.