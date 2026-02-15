Nicoleta Luciu nu știe nici engleză nici maghiară. În ce limbă vorbește cu copiii ei

Nicoleta Luciu a recunoscut la un podcast că nu vorbește nicio limbă străină. Deși i-a plăcut foarte mult maghiara și nu a deranjat-o să se mute într-un loc unde se vorbește în permanență, nu s-a lipit nimic de ea.

Prezentatoarea care acum are și un podcast a dezvăluit că nu vorbește nicio limbă străină. Aceasta spune că nu are talent, dar nici nu s-a străduit, deși copiii ei știu deja două limbi străine. ”N-am talentul ăsta al limbilor. Nu vorbesc nici maghiară, nici engleză. Traduc așa din română engleza. Așa o vorbesc.

Țin minte că erau copiii în mașină și aveau 10 ani și-mi ziceau: mami, ia și tu niște lecții de engleză că atât de prost vorbești. Dar nu se pronunță așa. Și le-am spus: ciocul mic, că vă iau translator”, a povestit bruneta.

Deși actrița locuiește în Miercurea Ciuc nu a reușit să învețe maghiară. În contextul în care spune despre această limbă că este una dintre preferatele ei.

”Și maghiara... O perioadă scurtă de timp am avut bonă o unguroaică care nu știa română și am învățat doar lucrurile de casă cu scuturat, călcat, aspirat. Ziceam două trei cuvinte și plecam cu copiii și o lăsam să își facă treaba”, a mai povestit ea.

Nicoleta Luciu pare că și-a crecsut copiii iar acum s-a reîntors la carieră. Aceasta are un podcast pe care îl face de câteva luni și este din ce în mai prezentă în mediul online. De altfel pentru revenirea spectaculoasă, Nicoleta Luciu a și slăbit în jur de 14 de kilograme.

Ea a povestit la un alt podcast că face foamea, mai ales că niciodată nu a fost prietenă cu vreo dietă sau mâncatul sănătos. Desigur că ea nu sfătuiește pe nimeni să facă la fel, dar recunoaște că acesta este secretul ei.