Nicușor Dan își crește copiii fără televizor. Motivul pentru care le limitează accesul la ecrane

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre viața de familie și despre modul în care își crește copiii, dezvăluind că în locuința sa nu există televizor. Declarațiile au fost făcute într-un interviu la Europa FM, unde șeful statului a atins și subiecte legate de pasiunea sa pentru fotbal. Întrebat despre absența de la catafalcul lui Lucescu, președintele a evitat să ofere un răspuns clar, preferând să vorbească despre impactul emoțional pe care l-a avut momentul asupra lumii sportive.

Nicușor Dan a explicat că decizia de a nu avea televizor este legată de dorința de a reduce timpul petrecut de copii în fața ecranelor.

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului, adică am văzut oameni care s-au unit. Am această pasiune pentru fotbal, pentru a urmări comentariile sportive de după meciuri. Eu nu am TV acasă, ca să nu se uite cei mici la TV, așa că nu văd meciurile, dar urmăresc comentariile și m-a impresionat unitatea din lumea fotbalului, a fost un moment special”, a explicat el.

Șeful statului a adăugat că mulți medici susțin că privitul la TV poate avea un impact negativ asupra celor mici, mai ales în primii ani de viață.

„Copiii mei au voie când și când la niște filme pe calculator. Medicii spun că privitul la TV dăunează (…) Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, iar băiatul aproape deloc.”, a continuat Nicușor Dan.

Deși este pasionat de fotbal, acesta a recunoscut că urmărește mai degrabă comentariile și analizele pe teme sportive.

Președintele a vorbit și despre planurile familiei pentru perioada următoare. Acesta a anunțat că intenționează să se mute într-o locuință de protocol, însă nu a luat încă o decizie finală privind locația.

„Suntem încă în discuții cu mutarea, poate vara asta în vacanța copiilor. Nu cred că va fi la Vila Lac, acolo e prea izolat pentru copii, dar poate într-o vilă, într-un cartier din București, rămâne să vedem”, a spus Nicușor Dan.

Mutarea ar urma să aibă loc în timpul vacanței de vară, astfel încât schimbarea să fie mai ușor de gestionat pentru copii.

Fiica lui Nicușor Dan și a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, nu va primi telefon mobil până la vârsta de 14 ani. Potrivit partenerei președintelui, decizia este una asumată la nivel de familie și vine în contextul în care mulți copii de aceeași vârstă folosesc deja dispozitive mobile, ceea ce pune presiune suplimentară pe părinți.

Mirabela Grădinaru susține că părinții au responsabilitatea de a impune limite clare, chiar și atunci când acestea contrazic obiceiurile din colectiv. Ea a explicat că mulți copii ajung să ceară telefon tocmai pentru că „toți colegii au”, iar rolul adultului este să gestioneze această presiune.

„Dacă un părinte crede că nu e nevoie de telefon, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-l valideze pe copil. În cercul meu de prieteni, nicio familie nu a oferit copilului telefon, chiar dacă în clasă sunt copii care au. Trebuie să rămânem părinți. De multe ori, părinții nu conștientizează cât de periculoase pot deveni rețelele de socializare”, a explicat Mirabela Grădinaru la un eveniment legat de adicții.

În România, vârsta medie la care copiii primesc primul smartphone este de aproximativ 8 ani, potrivit unor date citate dintr-un studiu Google. Situații similare există și în alte țări europene, unde părinți și cadre didactice au stabilit reguli comune privind accesul la telefoane, pentru a evita presiunea socială din școli.