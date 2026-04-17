Copiii redescoperă mișcarea în aer liber la SuperEroi pentru Viață 2026

Copiii și părinții au șansa să redescopere mișcarea în aer liber și să primească informații utile despre obiceiuri de viață sănătoasă la cel mai mare eveniment gratuit dedicat sănătății și siguranței copiilor - SuperEroi pentru Viață, organizat de Itsy Bitsy FM. Copiii și părinții sunt așteptați sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 9:00 la ora 18:00, în Parcul Lumea Copiilor (lângă Palatul Național al Copiilor București), să testeze cele mai diverse sporturi, să se întâlnească cu numeroși specialiști în domeniu și să alerge la Cursele Colorate alături de cunoscute personalități care promovează viața sănătoasă: Dana Rogoz, Roxana Ciuhulescu, Alina Dumitru și Virgil Stănescu.

Cele mai noi studii europene vorbesc despre un număr în creștere de afecțiuni în rândul copiilor legate de viața sedentară și timpul petrecut în fața ecranelor. Sedentarismul a dus în ultimii ani la creșterea îngrijorătoare a obezității, riscului de diabet de tip 2, riscului de boli cardiovasculare, anxietate, depresie, scăderea stimei de sine. Specialiștii pun în legătură și perfomanța scoalară cu lipsa mișcării și a activităților în aer liber.

Ajuns la a patra ediție, evenimentul SuperEroi pentru Viață adună, ca în fiecare an, zeci de mii de părinți și copii într-o zi întreagă de joacă în Parcul Lumea Copiilor, alături de SuperEroii Itsy Bitsy: Itsy, Bitsy, Spinner, SuperZăpă, Spark, Dj Dodi și prietenii lor. O zi întreagă se va alearga în Parcul Lumea Copiilor, se vor testa cele mai diverse sporturi, se vor face demonstrații sportive pe alei și pe scenă, se vor transmite mesaje de viață sănătoasă din Radiomobil, iar părinții vor putea afla cele mai noi și utile informații de la specialiști în domeniul sănătății și siguranței copiilor.

“Credem că cei mici au nevoie să redescopere bucuria mișcării în aer liber și joaca alături de cei dragi. De aceea, alături de campioni și specialiști, vom petrece împreună o zi activă, în care copiii își vor crea amintiri de suflet alergând alături de părinți – începutul unui stil de viață sănătos pentru întreaga familie.” spune Nadia Paramanov, Director Itsy Bitsy.

Copiii învață cel mai ușor din exemplul părinților. De aceea, și anul acesta, copiii și părinții sunt așteptați să alerge împreună la Cursele colorate susținute de SuperEroii Itsy Bitsy alături de personalități precum: Dana Rogoz, Roxana Ciuhulescu, Alina Dumitru și Virgil Stănescu, care îi vor încuraja și le vor fi inspirație:

Ora 11:00 - Cursa Verde cu SuperZăpă și Dana Rogoz;

Ora 12:30 - Cursa Portocalie cu Spark și campioana Alina Dumitru;

Ora 15:00 - Cursa Roz-Albastră cu Itsy, Bitsy și Roxana Ciuhulescu;

Ora 16:30 - Cursa Turcoaz cu DJ Dodi și baschetbalistul Virgil Stănescu.

Mai multe detalii, precum și formularul de înscriere la curse, se găsesc

În zona activităților pentru siguranță și prevenire, copiii și părinții se vor întâlni cu reprezentanți ai Poliției Române, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București – Ilfov, ai organizației Crucea Roșie Română etc. Vor vedea de aproape cum arată o mașină de pompieri și de poliție și vor cunoaște acei specialiști care le sunt alături la școală, pe stradă și în orice situație dificilă.

Pe alei și pe terenurile de sport, copiii vor avea șansa să descopere multe activități sportive și de promovare a obiceiurilor de viață sănătoasă, susținute de parteneri precum: Agenția Națională pentru Sport, Clubul Sportiv Dinamo București, Palatul Național al Copiilor, ACS PRO Badminton , C.S. Akura, Federația Română de Rugby, Federația Română de Pangration, Federația Română de Scrima, Bucharest Sport Club, Asociația E.D.I.T., Școala de Șah, Baschet Club Alpha, DEI Sports CLUB, Active Kids, Asociația SAMAS, HELP Autism, Autism Voice, Magia Lutului, Pictează 3D, Lumea De Poveste etc.

Spinner, SuperEroul Itsy Bitsy care le activează copiilor energia, va fi gazdă pe scenă Itsy Bitsy Show alături de invitații lui: Vela Dance Club, Academia Campionilor Pro-Mișcare, STEYsha School of Irish Dance, Elite Dance Studio, Andra Gogan's Dance Academy, Art A Dance, EBE Dance Studio, N’Joy Dance Studio, Palatul Național al Copiilor, Crucea Roșie Română, Academia de Talente Contrapunct, Club Sportiv Hizashi, Club Sportiv Dinamo, Clubul Sportiv Akura, Federația Română de Pangration Athlima etc. Sute de copii vor veni să danseze și să cânte, să facă demonstrații sportive spectaculoase, activând energia celor prezenți în parc în cele 6 ore de spectacol, între orele 10:00-13:00 și 15:00-18:00.

De asemenea, mesajul de viață sănătoasă al SuperEroilor pentru Viață va ajunge în toată țara prin tansmisiunile live din Radiomobilul Itsy Bitsy.

SuperEroi pentru Viață este un eveniment organizat de Itsy Bitsy, în parteneriat cu Asociația Părinților Isteți și cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Mai multe informații sunt disponibile pe itsybitsy.ro.

