De ce au cuplurile probleme și nu pot avea copii. Părintele Necula dă explicația spirituală

Părintele Constantin Necula a găsit o explicație cu privire la faptul că se nasc din ce în ce mai puțini copiii. Faptul că multe cupluri au probleme în a concepe are din perspectiva preotului o explicație logică și simplă.

Omul bisericii spune că e din ce în ce mai greu să ai un copil, când inclusiv ”lutul” s-a stricat. ”Am stricat lutul. Am stricat potmolul din care facem copii. Îi punem ultimii pe listă ca la nuntă când se pune pe listă ce ne trebuie. Știți că la nuntă, se zice așa: ne trebuie sală să avem cât mai mulți contributori, ne trebuie nași, nu se gândesc dacă nașii merg sau nu la biserică.

Unii află în ziua în care merg la biserică că nașii lor nu sunt cununați. Ne trebuie formație. Că moare românul dacă nu îi cântă cineva. Ce m-a speriat pe mine, că am mers la niște nunți în Maramureș, stăteam la hotel și auzeam manele. De aia naștem greu copii că i-am pus notă de subsol. Sunt ultima prioritate în viețile noastre”, a spus părintele.

Ba mai mult, în viețile multora dintre noi prioritățile sunt altele. ”Pe primul loc carieră, pe locul doi carieră, pe locul trei carieră. Nimeni nu știe că dacă unețti carierele se face prăpastie și costă deobicei.

Și nu naștem mai greu, naștem mai ofticați. Ba chiar eu am auzit oameni pe care îi încurcă copii. Că ei trebuie să meargă la cursuri de master de geopolitici”, a mai spus Constantin Necula.

De altfel, acesta a explicat că multe dintre facultăți sunt inutile, mai mult timp pierdut, decât cunoștințe acumulate. ”Mai întreb studenții noștri la teologie, la ce e studentă soția? La relații internaționale. Păi și unde o să slujești? La Cârja din Vale. Păi, mă ăia nu au nici telefon și ce faci cu doamna cu relații internaționale la Cârja din Vale? Vorbește cu cineva din Cârja din Deal?

Adică trebuie să ne alegem pe măsură vocația și oamenii care să ne însoțească. Ne-am umplu de facultărți inutile. Dau bine pe hârtie. Sună grandios și ne plângem apoi că ne mor copiiide foame că nu au niciun job” a încheiat acesta.