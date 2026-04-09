Rădăcinile ortodoxiei în Statele Unite ale Americii. Oamenii care au avut cea mai mare influență

În pragul Săptămânii Patimilor, jurnalistul Liviu Mihaiu a găzduit o ediție specială a podcastului Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Invitații săi, părintele Daniil Iacsa și profesorul de religie Marian Maricaru au explorat profunzimile spirituale ale acestei perioade, dar au oferit și o perspectivă inedită asupra modului în care ortodoxia s-a dezvoltat și a supraviețuit într-un spațiu cultural dominat de alte confesiuni: Statele Unite ale Americii.

Părintele Daniil Iacsa a evidențiat faptul că istoria ortodoxiei în SUA este una relativ recentă, dar marcată de procese sociale intense. Conform acestuia, societatea americană a ars etapele, trecând prin fenomene de secularizare și revenire la credință mult mai rapid decât statele europene din blocul postcomunist.

„Statele Unite au o istorie recentă sau foarte recentă, în unele cazuri, mă refer acum la ortodoxie. Ei, cumva, au trăit după cel de-Al Doilea Război Mondial în mod accelerat lucruri pe care noi mai târziu în societățile post-belice europene postcomuniste, foarte mai mulți postcomuniste, le-am experimentat după aceea.

Astfel încât a fost possibile ca deja în anii 40 - 50, ei să treacă și prin secularizare și prin respiritualizare. Să nu uităm că acolo a fost posibil un fenomen care a atras foarte multă lume la credință, atât pe filonul catolic, prin predicatori precum Fulton Sheen, cât și prin ortodocși, precum Alexander Schmemann, care i-a cucerit pur și simplu pe americani acolo la Sfântul Vladimir. L-au iubit foarte mult americanii pe părintele Alexander Schmemann, de exemplu”, a explicat părintele Daniil Iacsa.

Dincolo de succesul unor mari teologi, prezența ortodoxă în America se lovește de contextul religios local, marcat de o diversitate extremă și de un stil de manifestare a credinței diferit de cel tradițional răsăritean. Menținerea identității dogmatice și a echilibrului spiritual rămâne o provocare constantă pentru comunitățile de acolo.

„Este greu în Statele Unite ca ortodoxia să se mențină echilibrată prin excesele reprezentate de protestantism sau neoprotestantism”, a mai adăugat părintele.

Completând tabloul istoric, profesorul de religie Marian Maricaru a reamintit că primele semințe ale ortodoxiei pe continentul nord-american nu au fost plantate de emigranții europeni din secolul XX, ci de misionarii ruși care au ajuns în Alaska cu mult timp înainte.

„Eu vreau să vă spun că prima biserică și prima mănăstire, probabil, a fost pe teritoriul actual al SUA, în Alaska, care ținea de ruși și ortodoxia pătrunsă în SUA prin continentul american a venit prin ruși, prin misiunea făcută de mari sfinți, cum e Sfântul German din Alaska, care era provenit de la Valamo și care are capacitatea a urmat și acolo un viitor patriarh al Moscovei, Sfântul Inochentie al Alaskăi”, a subliniat profesorul Marian Maricaru.