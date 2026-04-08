Nadia Comăneci i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu

Marea campioană Nadia Comăneci și-a exprimat respectul și admirația pe Instagram pentru Mircea Lucescu, care a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat încă din 29 martie.

Fosta gimnastă a spus că Mircea Lucescu a fost o sursă de inspirație pentru întreaga generație: „Ai fost mai mult decât o legendă – ai fost o inspirație pentru noi toți”, a scris ea.

Și fostul internațional Gică Hagi a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Lucescu. „Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia.

E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! A fost un părinte, un profesor, am luat multe de la dânsul”.

Românii care doresc să-i aducă un ultim omagiu fostului selecționer al României vor putea vizita sicriul acestuia începând de miercuri seara, de la ora 17:00, la Arena Națională, unde accesul publicului va fi organizat printr-un circuit controlat pentru a evita aglomerarea. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc prima slujbă de priveghi.

Programul de vizitare va continua și joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind ocazia fanilor și celor care l-au admirat să-i aducă respectul lor.

Ceremonia funerară va continua vineri, când cortegiul se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, pentru slujba de înmormântare, programată la ora 10:00. La biserică, participarea va fi limitată la familie și invitați apropiați.

Ultimul moment va avea loc la Cimitirul Bellu, unde începând cu ora 12:20 va avea loc ceremonia de înmormântare, iar înhumarea propriu-zisă este programată pentru ora 13:10. Evenimentul va fi precedat de onoruri militare, iar accesul publicului va fi restricționat, zona fiind destinată exclusiv familiei și apropiaților.