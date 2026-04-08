Nadia Comăneci i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu

Nadia Comăneci i-a adus un omagiu lui Mircea LucescuNadia Comaneci / sursa foto: Facebook
Marea campioană Nadia Comăneci și-a exprimat respectul și admirația pe Instagram pentru Mircea Lucescu, care a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat încă din 29 martie.

Nadia Comăneci a adus un omagiu lui Lucescu

Fosta gimnastă a spus că Mircea Lucescu a fost o sursă de inspirație pentru întreaga generație: „Ai fost mai mult decât o legendă – ai fost o inspirație pentru noi toți”, a scris ea.

Și fostul internațional Gică Hagi a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Lucescu. „Nu îmi vine să cred. A fost pentru mine atât de important în viață. O persoană atât de dragă, care a avut încredere în mine de la început. M-a susținut mereu când trebuia.

Lucescu

Lucescu. Sursa foto: Facebook/FCSB

E mai mult decât un antrenor care a făcut performanță la un nivel istoric. E un moment greu, îmi pare rău, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! A fost un părinte, un profesor, am luat multe de la dânsul”.

Reforma care schimbă harta Republicii Moldova. 32 de raioane vor deveni doar 10, iar primăriile vor fi mai puternice
Hackerii ruși se folosesc de routere pentru spionaj în masă

Fanii își pot lua rămas bun pe Arena Națională

Românii care doresc să-i aducă un ultim omagiu fostului selecționer al României vor putea vizita sicriul acestuia începând de miercuri seara, de la ora 17:00, la Arena Națională, unde accesul publicului va fi organizat printr-un circuit controlat pentru a evita aglomerarea. În aceeași seară, la ora 18:00, va avea loc prima slujbă de priveghi.

Arena națională

Arena națională Sursa foto: Facebook

Programul de vizitare va continua și joi, între orele 10:00 și 20:00, oferind ocazia fanilor și celor care l-au admirat să-i aducă respectul lor.

Când va fi înmormântat Lucescu

Ceremonia funerară va continua vineri, când cortegiul se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, pentru slujba de înmormântare, programată la ora 10:00. La biserică, participarea va fi limitată la familie și invitați apropiați.

Ultimul moment va avea loc la Cimitirul Bellu, unde începând cu ora 12:20 va avea loc ceremonia de înmormântare, iar înhumarea propriu-zisă este programată pentru ora 13:10. Evenimentul va fi precedat de onoruri militare, iar accesul publicului va fi restricționat, zona fiind destinată exclusiv familiei și apropiaților.

12:43 - Nadia Comăneci i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu
Cristian Curte: Mergi la biserică ca să fii iertat, absolvit, eventual primești și ceva pedeapsă mică pentru păcatele...
Cenzura Națională a Audiovizualului. Hai LIVE cu Turcescu
Dumnezeu lucrează cu materialul clientului într-un fel, dar tot el e cel care a dat materialul

