Dani Mocanu și fratele său, aproape de extrădare. Ultimele acțiuni ale autorităților italiene

Dani Mocanu și fratele său, aproape de extrădare. Ultimele acțiuni ale autorităților italiene
Manelistul Dani Mocanu și fratele său,Nando Mocanu, au fost ridicați de autoritățile italiene în cursul acestei dimineți de la locuința lor din Italia, în contextul procedurii de extrădare către România, potrivit Poliției Române.

Dani Mocanu și fratele lui, săltați în Italia

Decizia vine după ce instanțele din Italia au admis solicitarea autorităților române privind predarea celor doi, măsură considerată definitivă în acest dosar.

Cei doi frați se aflau sub supraveghere în arest la domiciliu pe teritoriul italian, după ce au părăsit România în urma unei condamnări definitive pronunțate anul trecut. În cazul lui Dani Mocanu, pedeapsa stabilită este de 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce fratele său a primit o condamnare de 7 ani.

Ionuț Nando Mocanu. Sursa foto Facebook

Autoritățile române îi acuză pe ambii de implicare într-un episod violent petrecut în 2022, în care un bărbat ar fi fost agresat cu un obiect contondent într-o stație de alimentare din Pitești. Victima a suferit leziuni grave și a necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Schimbare revoluționară la Google Maps: Întreabă direct harta ce vrei să faci
Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion

Manelistul susține că n-a fugit

Procedura de extrădare a fost analizată de justiția italiană, care a dat undă verde predării către România. După această decizie, poliția italiană a intervenit pentru punerea în aplicare a mandatului, cei doi fiind preluați de la domiciliu.

Poliție. Sursa foto: Pixabay

În paralel, în spațiul public, Dani Mocanu a avut recent mai multe intervenții online în care a comentat situația juridică în care se află. Într-o transmisie live pe o platformă de social media, manelistul a susținut că nu ar fi fugit din țară pentru a evita pedeapsa, ci că s-ar fi aflat deja în Italia de mai mult timp, alături de familie.

Mocanu, despre posibilitatea transferului în România

Acesta a afirmat, de asemenea, că o parte din pedeapsă ar fi fost deja executată în regim de arest la domiciliu și că ar mai avea de ispășit o perioadă mai scurtă de detenție.

În aceeași intervenție, el a comentat și posibilitatea transferului în România, precizând că situația juridică nu era complet clarificată la acel moment. Autoritățile continuă procedurile legale pentru finalizarea extrădării și predarea celor doi către sistemul judiciar român.

12:28 - Schimbare revoluționară la Google Maps: Întreabă direct harta ce vrei să faci
12:21 - Bloggerul rus Ilia Remeslo, internat la psihiatrie după ce l-a denunțat pe Vladimir Putin
12:13 - Dani Mocanu și fratele său, aproape de extrădare. Ultimele acțiuni ale autorităților italiene
12:07 - Soția primarului din New York Rama Duwaji își închide contul X după ce postări pro-Hamas au reapărut în presă
12:01 - Chuck Norris, de urgență la spital. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
11:50 - Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-a...

Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie
Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter

