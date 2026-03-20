Dani Mocanu și fratele său, aproape de extrădare. Ultimele acțiuni ale autorităților italiene

Manelistul Dani Mocanu și fratele său,Nando Mocanu, au fost ridicați de autoritățile italiene în cursul acestei dimineți de la locuința lor din Italia, în contextul procedurii de extrădare către România, potrivit Poliției Române.

Decizia vine după ce instanțele din Italia au admis solicitarea autorităților române privind predarea celor doi, măsură considerată definitivă în acest dosar.

Cei doi frați se aflau sub supraveghere în arest la domiciliu pe teritoriul italian, după ce au părăsit România în urma unei condamnări definitive pronunțate anul trecut. În cazul lui Dani Mocanu, pedeapsa stabilită este de 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce fratele său a primit o condamnare de 7 ani.

Autoritățile române îi acuză pe ambii de implicare într-un episod violent petrecut în 2022, în care un bărbat ar fi fost agresat cu un obiect contondent într-o stație de alimentare din Pitești. Victima a suferit leziuni grave și a necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Procedura de extrădare a fost analizată de justiția italiană, care a dat undă verde predării către România. După această decizie, poliția italiană a intervenit pentru punerea în aplicare a mandatului, cei doi fiind preluați de la domiciliu.

În paralel, în spațiul public, Dani Mocanu a avut recent mai multe intervenții online în care a comentat situația juridică în care se află. Într-o transmisie live pe o platformă de social media, manelistul a susținut că nu ar fi fugit din țară pentru a evita pedeapsa, ci că s-ar fi aflat deja în Italia de mai mult timp, alături de familie.

Acesta a afirmat, de asemenea, că o parte din pedeapsă ar fi fost deja executată în regim de arest la domiciliu și că ar mai avea de ispășit o perioadă mai scurtă de detenție.

În aceeași intervenție, el a comentat și posibilitatea transferului în România, precizând că situația juridică nu era complet clarificată la acel moment. Autoritățile continuă procedurile legale pentru finalizarea extrădării și predarea celor doi către sistemul judiciar român.