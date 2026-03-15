Dan Alexa, convins de farmecul lui Gabi Tamaș: Ar putea câștiga și la Insula Iubirii

Dan Alexa a declarat că prietenul său Gabi Tamaș are capacitatea să câștige orice fel de concurs. Ba mai mult, acesta ar miza pe el dacă Tamaș ar participa la Insula iubirii.

Perechea câștigătoare de la Asia Express din ultimul sezon a făcut istorie. Nu de alta, dar Dan Alexa și Gabi Tamaș au depășit chiar și cele mai complicate încercări. Dar ca să demonstreze că poate mai mult, Tamaș a trecut mai departe și a mers și la Survivor. Deși Dan Alexa nu a mai participat a spus că el crede în fostul său coechipier cu ardoare.

”Se descurcă. Eu cred că Tamaș la cum e poate să câștige orice concurs. Cred că și la Insula iubirii ar putea să câștige. Din postura de familist normal”, a spus Dan Alexa.

Dacă în urma concursului Asia Express, cei doi fotabliști au încasat bani frumoși, Dan Alexa recunoaște că și acum are venituri frumușele. Mai ales că el antrenează, dar și are și altfel de contracte.

”În jur de 10.000 de euro pe euro câștig cu tot ceea ce fac. Îmi ajung banii aceștia cu ce am nevoie cu drumuri Timișoara-București și invers. Imobiliarele pe care le am nu mă ating de ele. Dar aceștia sunt banii mei. Cei mai mulți bani în cont am avut atunci când am fost în China”, a povestit fostul fotbalist.

Dan Alexa a explicat că are și prieteni care nu l-au lăsat niciodată. ”Sunt mână largă și sunt genul care împrumută bani, dar nu am mai primit înapoi nici jumătate din ei. Prietenii mei sunt prietenii mei.

Am avut ani de zile în care eu am dat mereu mese prietenilor și le-am spus că vor da și ei atunci când vor câștiga. A venit apoi o perioadă grea pentru mine și prietenii mei au fost acolo”, a mai spus el.