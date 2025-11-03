Monden

Dan Alexa, după Asia Express: Am sfidat atât de mult ridicolul în această emisiune, că nu mai contează nimic

Comentează știrea
Dan Alexa, după Asia Express: Am sfidat atât de mult ridicolul în această emisiune, că nu mai contează nimicGabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Dan Alexa și Gabi Tamaș au înfruntat o nouă provocare fashionistică, de această dată în bucătărie. Au purtat anumite costume date de producția Asia Express care le-au trezit fel și fel de amintiri.

”Pune șorțulețul păpușică mică”

Cei doi fotbaliști par să se distreze de minune în emisiunea la care participă. ”Noi trebuia să ne echipăm. Sincer, atât de mult am sfidat ridicolul în această emisiune încât nici nu mai contează. doamne, ce-s astea? Sunt de femeie. Erau niște pijămăluțe, deși nici nu știu unde să le încadrez așa.

Pune șorțulețul păpușică mică. Niște pijamale pe vechi la femei bătrâne. Nu se poate așa ceva. Gabriele, știi problema mea cea mai mare, ia îmbracă-mă și pe mine. Când l-am văzut îmbrăcat pe Gabriel, arăta bine”, a explicat Dan Alexa la testimoniale.

”O iubesc pe mama, dar are pijamale la fel”

Apoi fotbalistul și-a dat seama că ținutele îi amintesc de mama lui. ”Vă dau cuvântul meu, o iubesc pe mama, mama e icoana mea. are niște pijamale la Caransebeș exact ce-am avut eu.

Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii
Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii
Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de Frontieră
Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de Frontieră
Dan Alexa, Asia Express

Dan Alexa, Asia Express / sursa foto: captură YouTube

Când le-am pus pe mine o vedeam pe mama. Nu fac nicio ironie, e viața mea, mama e inima mea. Dar alea erau exact pijamalele mamei”, a povestit Alexa.

”Izmene dar cu model”

Nu la fel de încântat a fost Gabi Tamaș. Acesta a făcut haz pe toată durata probei și i s-a părut că Alexa e mai bine îmbrăcat. ”O draperie și a făcut un costum dintr-o draperie. Izmene, dar cu model. Și mai aveam și un batic și o băscuță. Băscuța făcea tot. Vino încoace și bagă mâinile pe aici.

Mie mi-a plăcut mai mult outfit-ul tău, decât al meu”, a spus și Gabi Tamaș. Cert este că deși nu au fost neapărat pe placul lor cele două costumații au atras simpatia publicului. Mai ales că cei doi le-au purtat cu mare drag, ceea ce s-a și văzut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:34 - Rețea vizată într-un dosar de credite și mașini de lux obținute cu documente falsificate. Percheziții DIICOT
11:25 - Ajutor de Crăciun pentru pensionarii cu venituri mici. Suma anunțată de ministrul Muncii
11:16 - Cum a devenit cunoscută Billie Eilish. A câștigat patru Grammy-uri într-un singur an
11:08 - Agresiune înfiorătoare într-un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Bihor. Un pacient ar fi fost bătut crunt
11:01 - Sute de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură. Harta zonelor afectate
10:50 - Pașaport rupt, ud sau deteriorat. Cum îl înlocuiești rapid, informații de la Poliției de Frontieră

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale