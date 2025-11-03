Dan Alexa, după Asia Express: Am sfidat atât de mult ridicolul în această emisiune, că nu mai contează nimic

Dan Alexa și Gabi Tamaș au înfruntat o nouă provocare fashionistică, de această dată în bucătărie. Au purtat anumite costume date de producția Asia Express care le-au trezit fel și fel de amintiri.

Cei doi fotbaliști par să se distreze de minune în emisiunea la care participă. ”Noi trebuia să ne echipăm. Sincer, atât de mult am sfidat ridicolul în această emisiune încât nici nu mai contează. doamne, ce-s astea? Sunt de femeie. Erau niște pijămăluțe, deși nici nu știu unde să le încadrez așa.

Pune șorțulețul păpușică mică. Niște pijamale pe vechi la femei bătrâne. Nu se poate așa ceva. Gabriele, știi problema mea cea mai mare, ia îmbracă-mă și pe mine. Când l-am văzut îmbrăcat pe Gabriel, arăta bine”, a explicat Dan Alexa la testimoniale.

Apoi fotbalistul și-a dat seama că ținutele îi amintesc de mama lui. ”Vă dau cuvântul meu, o iubesc pe mama, mama e icoana mea. are niște pijamale la Caransebeș exact ce-am avut eu.

Când le-am pus pe mine o vedeam pe mama. Nu fac nicio ironie, e viața mea, mama e inima mea. Dar alea erau exact pijamalele mamei”, a povestit Alexa.

Nu la fel de încântat a fost Gabi Tamaș. Acesta a făcut haz pe toată durata probei și i s-a părut că Alexa e mai bine îmbrăcat. ”O draperie și a făcut un costum dintr-o draperie. Izmene, dar cu model. Și mai aveam și un batic și o băscuță. Băscuța făcea tot. Vino încoace și bagă mâinile pe aici.

Mie mi-a plăcut mai mult outfit-ul tău, decât al meu”, a spus și Gabi Tamaș. Cert este că deși nu au fost neapărat pe placul lor cele două costumații au atras simpatia publicului. Mai ales că cei doi le-au purtat cu mare drag, ceea ce s-a și văzut.