Idilă neașteptată în showbiz. Denise Rifai, la date cu Dan Alexa

Prezentatoarea de la Kanal D Denise Rifai și antrenorul Dan Alexa au fost văzuți la o cină discretă în centrul Capitalei. Cei doi au fost surprinși la restaurantul de lux Adamo, într-o atmosferă relaxată, cu zâmbete largi și gesturi care trădau o apropiere specială.

După o perioadă în care viața sentimentală a lui Dan Alexa a fost ținută departe de lumina reflectoarelor, antrenorul pare pregătit să deschidă un nou capitol. De partea cealaltă, Denise Rifai, cunoscută pentru stilul sobru și pentru întrebările tăioase din emisiunea sa, a părut complet transformată în prezența lui. Zâmbetul larg și atitudinea degajată spun mai mult decât orice declarație.

Cei doi au sosit împreună, cu mașina prezentatoarei, iar încă de la coborâre, concurentul de la Asia Express s-a remarcat printr-un comportament atent: i-a ținut geanta și a ajutat-o să-și aranjeze paltonul. Un gest elegant, dar și semn al unei relații mai apropiate decât una strict amicală.

În timp ce își așteptau mâncarea, cei doi s-au sorbit din priviri. Denise a râs cu poftă la glumele antrenorului.

Seara nu a fost lipsită de coincidențe. În timp ce cei doi se aflau la masă, în apropiere și-a făcut apariția Dan Bittman, cu care Denise a avut o idilă, însoțit de fiul său. Momentul a stârnit zâmbete, iar atmosfera a rămas una destinsă, semn că nimic nu le-a tulburat întâlnirea.

La finalul cinei, Denise și ALexa au părăsit localul zâmbind. Ea i-a spus câteva cuvinte care l-au făcut să râdă, iar el părea că nu se grăbește să plece. Antrenorul a fost surprins stând de vorbă câteva minute cu prezentatoarea, sprijinit de geamul mașinii ei, înainte să plece spre zona Romexpo.

Prezentatoarea a ales o ținută rafinată, dar tinerescă — o fustă scurtă bleumarin, o maletă și bocanci, completate de un palton elegant. Dan Alexa a mizat pe un look relaxat: jeansi deschiși la culoare, geacă de piele și bocanci, păstrând imaginea de „bad boy” care l-a consacrat.

Privindu-i împreună, pare clar că se înțeleg bine și că există o conexiune autentică. Deocamdată, niciunul nu a confirmat o relație, însă gesturile, privirile și atmosfera dintre ei spun destule, potrivit Cancan.