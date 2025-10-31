Monden

Idilă neașteptată în showbiz. Denise Rifai, la date cu Dan Alexa

Idilă neașteptată în showbiz. Denise Rifai, la date cu Dan Alexa
Prezentatoarea de la Kanal D Denise Rifai și antrenorul Dan Alexa au fost văzuți la o cină discretă în centrul Capitalei. Cei doi au fost surprinși la restaurantul de lux Adamo, într-o atmosferă relaxată, cu zâmbete largi și gesturi care trădau o apropiere specială.

Denise Rifai, la date cu Dan Alexa

După o perioadă în care viața sentimentală a lui Dan Alexa a fost ținută departe de lumina reflectoarelor, antrenorul pare pregătit să deschidă un nou capitol. De partea cealaltă, Denise Rifai, cunoscută pentru stilul sobru și pentru întrebările tăioase din emisiunea sa, a părut complet transformată în prezența lui. Zâmbetul larg și atitudinea degajată spun mai mult decât orice declarație.

Dan Alexa, Asia Express

Dan Alexa, Asia Express / sursa foto: captură YouTube

Cei doi au sosit împreună, cu mașina prezentatoarei, iar încă de la coborâre, concurentul de la Asia Express s-a remarcat printr-un comportament atent: i-a ținut geanta și a ajutat-o să-și aranjeze paltonul. Un gest elegant, dar și semn al unei relații mai apropiate decât una strict amicală.

În timp ce își așteptau mâncarea, cei doi s-au sorbit din priviri. Denise a râs cu poftă la glumele antrenorului.

Fostul a trecut prin fața restaurantului

Seara nu a fost lipsită de coincidențe. În timp ce cei doi se aflau la masă, în apropiere și-a făcut apariția Dan Bittman, cu care Denise a avut o idilă, însoțit de fiul său. Momentul a stârnit zâmbete, iar atmosfera a rămas una destinsă, semn că nimic nu le-a tulburat întâlnirea.

Bittman și Rifai

Bittman și Rifai. Sursa foto Captură video

La finalul cinei, Denise și ALexa au părăsit localul zâmbind. Ea i-a spus câteva cuvinte care l-au făcut să râdă, iar el părea că nu se grăbește să plece. Antrenorul a fost surprins stând de vorbă câteva minute cu prezentatoarea, sprijinit de geamul mașinii ei, înainte să plece spre zona Romexpo.

Denise Rifai, cu o fustiță scurtă

Prezentatoarea a ales o ținută rafinată, dar tinerescă — o fustă scurtă bleumarin, o maletă și bocanci, completate de un palton elegant. Dan Alexa a mizat pe un look relaxat: jeansi deschiși la culoare, geacă de piele și bocanci, păstrând imaginea de „bad boy” care l-a consacrat.

Privindu-i împreună, pare clar că se înțeleg bine și că există o conexiune autentică. Deocamdată, niciunul nu a confirmat o relație, însă gesturile, privirile și atmosfera dintre ei spun destule, potrivit Cancan.

Proiecte speciale