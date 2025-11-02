Social Exclusiv

Ședințele foto de Crăciun, o nouă modă. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, dar fotografii nu duc lipsă de clienți

Ședințele foto de Crăciun, o nouă modă. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, dar fotografii nu duc lipsă de clienți
În preajma sărbătorilor de iarnă, multe cupluri și familii cu copii mici aleg să rezerve un loc pentru o ședință foto tematică. Decorurile cu brazi, luminițe, cadouri și ghirlande transformă studiourile în adevărate povești de Crăciun, iar fotografii spun că cererea a crescut semnificativ. Mihai Gheorghe, un fotograf din Capitală, spune că solicitările încep încă din luna august.

Programările pentru ședințele foto de Crăciun sunt făcute cu luni înainte

Potrivit fotografului, cei care nu au reușit să prindă loc anul trecut se grăbesc să își rezerve din timp o ședință pentru acest sezon. În special familiile cu copii sunt cele mai interesate de astfel de sesiuni foto.

„Programările încep încă din august. De fapt, cine nu a prins o programare anul trecut se programează în acest an. Există cerere și, în general, vin la ședințele foto de Crăciun familii cu copii”, ne-a spus el.

Fotografi. Sursa foto: Freepik

Strategia la care apelează cei care au un studio foto

Pentru a atrage cât mai mulți clienți, unele studiouri foto vin în întâmpinarea acestora cu ținute tematice pregătite special pentru ședințele de Crăciun. Rochii roșii din catifea, pulovere cu motive de iarnă, pijamale asortate pentru întreaga familie sau chiar costume de Moș Crăciun sunt puse la dispoziția celor care vor să aibă astfel de amintiri.

„Cine nu are cu ce completa vine cu garderobă, însă din punctul meu de vedere nu este igienic și nu ai cum să împaci toate preferințele, vârstele și stilurile”, adaugă Mihai Gheorghe.

Cât costă o ședință foto de Crăciun

Prețurile diferă în funcție de perioada aleasă, iar tarifele cresc pe măsură ce se apropie sărbătorile. În general, primele ședințe, programate la începutul sezonului, au un oreț mai mic, în timp ce cele realizate în decembrie ajung să coste semnificativ mai mult.

„Prețurile variază în funcție de perioada în care se desfășoară ședința foto. E ca la rezervările de e litoral. Între 1-14 noiembrie, o ședință costă 650 de lei, între 15 și 30 noiembrie costă 750 de lei, între 1-14 decembrie – 850 de lei, iar între 15 și 24 decembrie costă 950 de lei”, mai spune fotograful.

Potrivit acestuia, majoritatea clienților aleg să facă o astfel de ședință foto pentru a fi în pas cu tendințele actuale.

„Majoritatea aleg să facă o ședință foto pentru că e la modă sau pentru a posta imaginile pe Instagram”, a mai spus el.

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

