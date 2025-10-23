Prețul mașinilor nu va crește după Anul Nou. Aplicarea TVA la importul autoturismelor, amânată

Republica Moldova. Prețul autoturismelor în Republica Moldova va rămâne stabil și după trecerea în 2026, iar în prezent nu există semnale privind o eventuală scumpire. Aceasta deoarece aplicarea TVA la importul mașinilor, programată inițial pentru 1 ianuarie 2026, va fi amânată. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS, Radu Marian, într-o postare publică pe pagina sa de Facebook.

Parlamentarul a explicat că, în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal, va fi propusă în Parlament o modificare legislativă care prevede ca noul regim de impozitare să fie implementat doar odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„După discuțiile cu colegii de la Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal, am decis să propunem amânarea aplicării TVA la importul autoturismelor până în momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest fel, prețurile mașinilor vor rămâne stabile după Anul Nou, iar actualul regim fiscal va fi menținut”, a precizat Radu Marian.

Măsura de introducere a TVA fusese aprobată cu doi ani în urmă, pentru a alinia legislația fiscală moldovenească la standardele europene și pentru a asigura mai multă claritate și previzibilitate atât pentru persoanele fizice, cât și pentru agenții economici.

Deputatul a explicat că una dintre condițiile principale pentru implementarea noului regim fiscal era crearea unui sistem informațional care să permită estimarea corectă și transparentă a valorii autoturismelor înainte de vămuire, reducând astfel riscurile de abuz sau erori.

„Deși au fost făcute progrese tehnice importante, persistă riscuri privind estimarea valorii unităților de transport, motiv pentru care s-a decis amânarea aplicării TVA”, a subliniat Marian.

În prezent, la importul autoturismelor se aplică o acciză variabilă, în funcție de tipul motorului, categoria de cilindree și vârstă. După 7 ani, cota accizelor crește semnificativ, descurajând importul mașinilor mai vechi. De exemplu, un motor de 3,0 litri pe benzină poate genera accize de circa 4.780 euro, iar un motor de 2,0 litri pe benzină are accize de aproximativ 2.000 euro. Pentru motorizările diesel, accizele sunt mai mari.

Mașinile plug-in hibride beneficiau de reducere de 50% la accize, iar cele hibride, dar nu mild hibride, de 25%. Mașinile electrice erau complet scutite de taxe de import. În plus, se aplica o taxă de lux progresivă, între 2% și 10%, în funcție de valoarea autoturismului.

Aplicarea TVA ar fi înlocuit accizele și, cel mai probabil, taxa de lux, ceea ce ar fi făcut unele mașini mai scumpe, dar pentru companii TVA-ul este rambursabil, astfel încât prețul real pentru unele autoturisme ar fi fost chiar mai mic.

În cazul mașinilor la mâna a doua, diferența ar fi fost și mai mare: cât mai veche este mașina, cu atât mai redusă ar fi fost valoarea impozabilă și taxele plătite, existând riscul unei creșteri masive a importurilor de mașini second-hand.