Tamaș, șocat de modul în care beau rușii. Fotbalistul a cerut să fie împrumutat după primul an

Gabi Tamaș a povestit la un podcast că începuturile carierei lui fotbalistice au fost marcate de momentul în care a fost cumpărat de Spartak Moscova. Acesta a spus că abia în Rusia se bea alcool și dacă nu ar fi fost împrumutat probabil își rata cariera.

Gabi Tamaș, ”dovedit” de ruși

”Relația” fotbalistului cu alcoolul este de notorietate, cu toate acestea tocmai din această cauză a decis să plece din Rusia. ”În Rusia, se bea tată, adevărat. După un an am cerut să mă duc împrumut, jur. Dacă stăteam acolo și jucam acolo îmi ratam cariera 100%”, a povestit sportivul.

Cum se distrează rușii

Modul în care fotbaliștii ruși beau, l-a șocat până și pe Tamaș. ”Păi am fost la o distracție cu ei, la discotecă și au început să amestece băuturile. Dar nu că amestecă vin, amestecă vodkă cu coniac cu whisky, ne-am făcut pilaf și ne-am dus acasă să dormim la un jucător. Ne-am trezut pe la 1, mă durea capul îmi era rău, eram mort.

Eu le-am zis că mă duc la bază, că trebuia să ne pregătim. Ei s-au dus la frigider, un cub de gheață, un pahar de whisky și l-au dat peste cap. Când i-am văzut, îmi venea să vomit. Și ei s-au dus la sushi că știau că își revin. Dar eu până să înțeleg, m-am certat cu ei, că ce sushi, să mă lase. Și am zăcut o săptămână”, a mai explicat Gabi Tamaș.

Rețeta de ”reveneală” a fotbalistului

Abia mai târziu cu experiența a descoperit și care sunt modalitățile prin care să se refacă după o beție. ”Grăsimile te ajută, stridiile te ajută, dar trebuie să ai tăria să le mănânci. Fiind sportiv de performanță trebuia să găsești leacuri ca să-ți revii.

Nu am fost certat niciodată la antrenamente, că mort copt, mă duceam” a mai spus internaționalul. Cu toate acestea din cauza alcoolului Tamaș a avut de înfruntat mai multe scandaluri publice și aici în România, dar și peste hotare, la echipele unde a jucat.

