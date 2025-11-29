Monden

Scandal în club. Gabi Tamaș și Bendeac ar fi sărit la bătaie

Mihai Bendeac. Sursa foto: captură video
Fostul fotbalist Gabi Tamaș și actorul Mihai Bendeac au avut parte de un incident tensionat într-un club din Capitală, în contextul în care ambii se aflau sub influența alcoolului. Actorul a povestit cum a ajuns să se certe cu câștigătorul Asia Exoress.

Bendeac, la un pas să se bată cu Gabi Tamaș

Potrivit actorului, totul a început într-un mod neașteptat. Tamaș s-a apropiat de Bendeac și, surprinzător, l-a abordat spunând că cei doi sunt „rude”. Mai mult, fostul fotbalist l-a luat în brațe pe actor, iar acesta a fost surprins de gestul său.

Gabi Tamaș și Dan Alexa.v1.cropped

Gabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: ‘Știi că ești rudă cu mine?’ Și m-a luat în brațe. ‘Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii’, mi-a zis, și ‘hai să bem un shot, că suntem rude’”, a spus Bendeac.

„Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”

Cei doi au început să consume alcool, Tamaș comandând zece shoturi, pe când Bendeac a băut doar două. Totul a luat o turnură neașteptată după ce fostul fotbalist și-a amintit de un sketch realizat de actor, în care era ironizat. Situația a degenerat rapid, iar cei doi erau aproape să intre în conflict fizic.

Bodyguard

Bodyguard. Sursa foto iStock

„A pus 10 shoturi, eu am băut două, el a băut opt, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată. Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a mai relatat Bendeac.

Gabi Tamaș, conflict cu Alex Bodi

Recent, câștigătorul Asia Express, Gabi Tamaș, s-a certat într-un restaurant de lux din Capitală și cu Alex Bodi. Fostul fotbalist i-ar fi luat apărarea antrenorului Dan Alexa, care a fost înșelat de soția lui, Andrada, cu Alex Bodi. Cei doi ar fi avut un schimb de replici dur, dar nu ar fi ajuns la bătaie.

