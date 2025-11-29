Scandal în club. Gabi Tamaș și Bendeac ar fi sărit la bătaie

Fostul fotbalist Gabi Tamaș și actorul Mihai Bendeac au avut parte de un incident tensionat într-un club din Capitală, în contextul în care ambii se aflau sub influența alcoolului. Actorul a povestit cum a ajuns să se certe cu câștigătorul Asia Exoress.

Potrivit actorului, totul a început într-un mod neașteptat. Tamaș s-a apropiat de Bendeac și, surprinzător, l-a abordat spunând că cei doi sunt „rude”. Mai mult, fostul fotbalist l-a luat în brațe pe actor, iar acesta a fost surprins de gestul său.

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii. Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: ‘Știi că ești rudă cu mine?’ Și m-a luat în brațe. ‘Eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii’, mi-a zis, și ‘hai să bem un shot, că suntem rude’”, a spus Bendeac.

Cei doi au început să consume alcool, Tamaș comandând zece shoturi, pe când Bendeac a băut doar două. Totul a luat o turnură neașteptată după ce fostul fotbalist și-a amintit de un sketch realizat de actor, în care era ironizat. Situația a degenerat rapid, iar cei doi erau aproape să intre în conflict fizic.

„A pus 10 shoturi, eu am băut două, el a băut opt, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată. Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”, a mai relatat Bendeac.

Recent, câștigătorul Asia Express, Gabi Tamaș, s-a certat într-un restaurant de lux din Capitală și cu Alex Bodi. Fostul fotbalist i-ar fi luat apărarea antrenorului Dan Alexa, care a fost înșelat de soția lui, Andrada, cu Alex Bodi. Cei doi ar fi avut un schimb de replici dur, dar nu ar fi ajuns la bătaie.