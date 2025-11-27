Sport

Cum a ratat Gabi Tamaș un mare transfer din cauza consumului de alcool

Comentează știrea
Cum a ratat Gabi Tamaș un mare transfer din cauza consumului de alcoolGabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Gabi Tamaș (43 de ani) ar fi putut să joace la o mare echipă europeană, dar transferul a căzut în ultima clipă. Fostul fundaș central era în discuții cu Lazio, în 2011, dar a călcat pe bec. În acel an, naționala României a jucat un meci amical, în deplasare, cu San Marino. „Tricolorii” au câștigat penibil, cu 1-0, iar în lot a fost scandal.

Gabi Tamaș, momente de sinceritate despre consumul de alcool

Selecționerul Victor Pițurcă i-a dat afară pe Gabi Tamaș și pe Adrian Mutu, care au încins un chef prelungit și stropit cu alcool. Acum, Tamaș a povestit că derapajul l-a costat transferul la echipa din capitala Italiei. Pentru că oficialii de la Lazio, care negociau cu impresarul Florin Manea, au închis discuțiile.

„Noi, fiind persoane publice și, mai ales, eram în echipa națională, nu puteam să facem așa ceva... Bine, s-a mai făcut pe vremuri, când erau alții, dar nu erau așa mediatizate. Recunosc, da, o greșeală, dar ce putem să facem acum? Să dăm timpul înapoi? Poate făceam la fel, poate nu făceam la fel, nu știu.

Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței

„M-au învățat foarte multe și ieșirile astea în oraș”

Nu avem de unde să știm, dacă dăm timpul înapoi, poate facem una mai mare. Știu că mai fur curent câteodată, ce să fac”, a spus Tamaș pentru gsp.ro.

„M-au învățat foarte multe și ieșirile astea în oraș, și prostiile pe care le-am făcut. Poate mi-au dat și o răutate mai mare în teren. Cunosc oameni, sportivi, fotbaliști care spun: Dom’ne, sunt profesionist, că dorm la zece, la nouă. La ce te ajută? N-am văzut să dai 50 de goluri, să dai nu știu câte centrări sau să fii wow!”, a mai afirmat fostul fundaș central al echipei naționale.

Spune apăsat că nu a făcut exces

Tamaș a subliniat că nu a făcut exces de alcool, pentru că alt fel nu ar fi putut să joace la nivel de profesioniști

„Ca să întărești organismul, mai trebuie să mai pierzi și o noapte, mai trebuie să bei și un șpriț. Dacă faci exces, atunci e o problemă. Dar excesul ăsta, despre care toată lumea a spus că l-am făcut eu... Eu pot să-i contrazic, eu nu l-am făcut. Dacă făceam exces, nu mai jucam”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Un TIR a luat foc în zona stației de taxare Fetești
09:23 - Zi importantă la CSM, care își alege o nouă conducere
09:17 - Coliziune între un tren și un grup de muncitori în China. Mai multe persoane și-ai pierdut viața
09:10 - Arestări în cazul incendiului din Hong Kong, care a provocat cel puţin 40 de morţi. Primele concluzii ale anchetatorilor
09:02 - Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței
08:56 - Fost președinte, condamnat la 14 ani de pușcărie pentru corupție. Mită de 676.000 de dolari

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale