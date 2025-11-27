Cum a ratat Gabi Tamaș un mare transfer din cauza consumului de alcool

Gabi Tamaș (43 de ani) ar fi putut să joace la o mare echipă europeană, dar transferul a căzut în ultima clipă. Fostul fundaș central era în discuții cu Lazio, în 2011, dar a călcat pe bec. În acel an, naționala României a jucat un meci amical, în deplasare, cu San Marino. „Tricolorii” au câștigat penibil, cu 1-0, iar în lot a fost scandal.

Selecționerul Victor Pițurcă i-a dat afară pe Gabi Tamaș și pe Adrian Mutu, care au încins un chef prelungit și stropit cu alcool. Acum, Tamaș a povestit că derapajul l-a costat transferul la echipa din capitala Italiei. Pentru că oficialii de la Lazio, care negociau cu impresarul Florin Manea, au închis discuțiile.

„Noi, fiind persoane publice și, mai ales, eram în echipa națională, nu puteam să facem așa ceva... Bine, s-a mai făcut pe vremuri, când erau alții, dar nu erau așa mediatizate. Recunosc, da, o greșeală, dar ce putem să facem acum? Să dăm timpul înapoi? Poate făceam la fel, poate nu făceam la fel, nu știu.

Nu avem de unde să știm, dacă dăm timpul înapoi, poate facem una mai mare. Știu că mai fur curent câteodată, ce să fac”, a spus Tamaș pentru gsp.ro.

„M-au învățat foarte multe și ieșirile astea în oraș, și prostiile pe care le-am făcut. Poate mi-au dat și o răutate mai mare în teren. Cunosc oameni, sportivi, fotbaliști care spun: Dom’ne, sunt profesionist, că dorm la zece, la nouă. La ce te ajută? N-am văzut să dai 50 de goluri, să dai nu știu câte centrări sau să fii wow!”, a mai afirmat fostul fundaș central al echipei naționale.

Tamaș a subliniat că nu a făcut exces de alcool, pentru că alt fel nu ar fi putut să joace la nivel de profesioniști

„Ca să întărești organismul, mai trebuie să mai pierzi și o noapte, mai trebuie să bei și un șpriț. Dacă faci exces, atunci e o problemă. Dar excesul ăsta, despre care toată lumea a spus că l-am făcut eu... Eu pot să-i contrazic, eu nu l-am făcut. Dacă făceam exces, nu mai jucam”.