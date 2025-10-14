Mircea Lucescu s-a răzgândit. S-ar putea să nu mai plece de la națională
- Nicolae Comănescu
- 14 octombrie 2025, 19:47
Mircea Lucescu s-a răzgândit și ar putea să nu mai părăsească echipa națională a României. Selecționerul afirmase la finalul partidei cu Austria, scor 1-0, că e tentat să demisioneze la finalul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.
Mircea Lucescu ar putea continua pe banca naționalei, chiar dacă nu câștigă grupa din preliminarii
Dacă „tricolorii” nu ar câștiga grupa. Situație utopică, ținând cont că autriecii mai au nevoie de 1 punct într-unul din ultimele două jocuri, cu Cipru în deplasare și cu Bosnia pe teren propriu.
Azi, „Il Luce” a spus că s-ar putea să se răzgândească și să continue la națională. România poate juca meci sau meciuri de baraj, fie ca ocupantă de loc 2 în preliminarii, fie din postura de câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor.
Calcule pentru baraj
„Am făcut o promisiune, vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Am făcut o promisiune, am spus la început că dacă nu reușesc calificarea (n.r. - directă) și ajungem la baraj, va fi altul. Dar nu mai vreau să discut despre chestia asta. Vom vedea. S-ar putea să nu mă țin de promisiune, care e problema?”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.
„Am promis lucrul ăsta atunci când am venit, pentru că tot așa, exista reticență în ceea ce privește capacitatea mea mintală, fizică. Se gândeau: Ăsta are 80 de ani, nici nu gândește, nu poate să lege o frază”. Toți puneau la îndoială și am zis: «Stați liniștiți. Dacă nu câștigăm grupa, las pe altcineva la baraj, dau altuia șansa».
„Nu ne putem întoarce la cei care au dispărut”
Dar am spus că voi face tot posibilul pentru a reconstrui echipa. Nu ne putem întoarce la cei care au dispărut. Nu au echipă, nu au asta. Eu sunt obligat să găsesc în permanență soluții pentru a întregi acest lot. Am nevoie de jucători care să fie în totalitate alături de mine”, a mai spus „Il Luce”.
Naționala mai are de jucat în deplasare cu Bosnia (15 noiembrie) și pe teren propriu cu San Marino (18 noiembrie).
