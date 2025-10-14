Mircea Lucescu s-a răzgândit. S-ar putea să nu mai plece de la națională

Mircea Lucescu s-a răzgândit și ar putea să nu mai părăsească echipa națională a României. Selecționerul afirmase la finalul partidei cu Austria, scor 1-0, că e tentat să demisioneze la finalul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.

Dacă „tricolorii” nu ar câștiga grupa. Situație utopică, ținând cont că autriecii mai au nevoie de 1 punct într-unul din ultimele două jocuri, cu Cipru în deplasare și cu Bosnia pe teren propriu.

Azi, „Il Luce” a spus că s-ar putea să se răzgândească și să continue la națională. România poate juca meci sau meciuri de baraj, fie ca ocupantă de loc 2 în preliminarii, fie din postura de câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor.

„Am făcut o promisiune, vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Am făcut o promisiune, am spus la început că dacă nu reușesc calificarea (n.r. - directă) și ajungem la baraj, va fi altul. Dar nu mai vreau să discut despre chestia asta. Vom vedea. S-ar putea să nu mă țin de promisiune, care e problema?”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.

„Am promis lucrul ăsta atunci când am venit, pentru că tot așa, exista reticență în ceea ce privește capacitatea mea mintală, fizică. Se gândeau: Ăsta are 80 de ani, nici nu gândește, nu poate să lege o frază”. Toți puneau la îndoială și am zis: «Stați liniștiți. Dacă nu câștigăm grupa, las pe altcineva la baraj, dau altuia șansa».

Dar am spus că voi face tot posibilul pentru a reconstrui echipa. Nu ne putem întoarce la cei care au dispărut. Nu au echipă, nu au asta. Eu sunt obligat să găsesc în permanență soluții pentru a întregi acest lot. Am nevoie de jucători care să fie în totalitate alături de mine”, a mai spus „Il Luce”.

Naționala mai are de jucat în deplasare cu Bosnia (15 noiembrie) și pe teren propriu cu San Marino (18 noiembrie).