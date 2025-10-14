Ilie Năstase, despre criticile la adresa lui Mircea Lucescu: Nu e șocant ce i se întâmplă

Ilie Năstase nu e mirat că selecționerul Mircea Lucescu s-a confruntat cu un val de critici de la preluarea primeri reprezentative. Cu rezultate modeste, exceptând victoria de duminică, împotriva Austriei, „Il Luce” a avut parte de mulți contestatari, din rândurile suporterilor, ziariștilor și oamenilor de fotbal.

„Nasty” a spus că nu este mirat de ceea ce i se întâmplă lui Lucescu, pentru că în România nicio personalitate nu scapă de atacuri și critici. „Nu mi se pare deloc șocant ceea ce s-a întâmplat cu Lucescu. Cine scapă în România fără lovituri?

Cine scapă fără să fie luat în colimator? Mai ales dacă a făcut ceva pentru România! Dacă faci 100 de lucruri bune și un lucru mai puțin bun, doar ăsta ultimul este scos în evidență și amplificat, ca să creeze polemică și certuri. În altă țară, dar nu în România, ar fi apreciat pentru tot ceea ce a făcut”, a spus fostul mare jucător de tenis pentru gsp.ro.

Năstase și-ar dori să vadă prima reprezentativă la Campionatul Mondial de anul viitor, dar e conștient că drumul va fi foarte greu. Asta însemnând meciuri de baraj.

„Să vedem ce va urma. Ar fi foarte frumos să ajungem la Mondial. Însă e foarte greu. Nu mi-e frică deloc cu echipele mari, cu alea considerate bune și mai bune, de alea mici mi-e teamă, că joacă la disperare cu noi”, a mai afirmat Ilie Năstase.

Care crede că o problemă a fotbaliștilor români este legată de efortul susținut. Adică de posibilitatea de-a da randament în meciuri programate la un interval de trei zile.

„Și sper ca, la un moment dat, și jucătorii români să fie capabili să joace din trei în trei zile ca fotbaliștii de afară. Se simte că n-au acest traseu, de aceea, chiar și cei de echipa națională, fie se accidentează, fie obosesc după un timp”.